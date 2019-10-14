Политика

КоммерсантъКоммерсантъМосква и Эр-Рияд подпишут сделку по авиализингу на $700 млн

Сумма сделки составит $700 млн. Об этом сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Напомним, что ранее РФПИ анонсировал подписание десяти сделок на сумму более $2 миллиардов в ходе визита президента в Саудовскую Аравию.
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Москва и Эр-Рияд подпишут сделку по авиализингу на $700 млн

Коммерсантъ01:44

Железный договор: Москва и Эр-Рияд подпишут соглашения на $2 млрд

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Москва и Эр-Рияд обсуждают проект запуска спутника с территории Саудовской Аравии

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РФПИ заключит с Саудовской Аравией сделку по авиализингу на $700 миллионов

РИА Новости01:36
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 01:52, Ашберн
Политика

Оппозиционер лидирует на выборах мэра Будапешта

Оппозиционер Гергели Карачони из партии Momentum лидирует на выборах мэра Будапешта после подсчета более 90% голосов.
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Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака

Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
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Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик успешно дебютировал в супертяжелом весе 12 октября в Чикаго, победив американца Чеза Уизерспуна, который отказался от продолжения боя после седьмого раунда.
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В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой

В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
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В Японии в результате самого мощного за 60 лет тайфуна «Хагибис» погибли 39 человек, 189 пострадали, 17 числятся пропавшими без вести, сообщило агентство Kyodo.
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В Эквадоре идут переговоры между властями и протестующими

В Эквадоре в воскресенье, 13 октября, почти с трёхчасовой задержкой начались переговоры между властями страны и представителями коренного населения, протестующего против экономических реформ.
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Девушка исполнила откровенный танец во время матча НХЛ, видео

Во время танца от девушки некоторые буквально не могли оторвать глаз, но в интернете поступок незнакомки осудили.
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На месте работали шесть единиц техники и 25 человек.
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Общество

В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники

Работодатель должен оплатить работу в нерабочий праздничный день в двойном размере или предоставить день отдыха, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости вчера в 20:34
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В ПА НАТО рассмотрят доклад по Украине

В воскресенье, 13 октября Парламентская ассамблея НАТО приняла доклад касающийся войны на Донбассе, реформ и свободы слова на Украине подготовленный Канадой.
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В НИИ медицины труда перечислили негативные последствия работы в офисе

Работа в офисе имеет ряд негативных последствий.
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Дзюба по-доброму пошутил над коллегой по сборной Черышевым после матча

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Адвокат водителя Фернандо, задержанного в России, заявил, что игрок его бросил

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Guardian: Эрдоган заставил Запад перейти на сторону Асада

Эрдоган ожидал негативную реакцию на операцию в Сирии со стороны ЕС, потому его угроза отправить на Запад 3,6 млн сирийских беженцев весома.
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Глава Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

25-летняя девушка признана виновной в хранении и контрабанде наркотиков в размере более 9 г. Израильский президент Реувен Ривлин попросил российского коллегу Владимира Путина помиловать гражданку еврейского государства и США Нааму Иссасхар, которую ранее приговорили к 7,5 годам лишения свободы, признав ее виновной в контрабанде и хранении наркотиков.
Газета.Ru вчера в 12:23
Общество

В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины

В Екатеринбурге начался опрос о месте строительства храма Святой Екатерины, который в мае вызвал волну протеста в городе.
Коммерсантъ вчера в 03:56
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Елизавета Туктамышева стала второй на турнире Finlandia Trophy

АиФ Удмуртия вчера в 22:19
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Бизнесмен Евгений Пригожин мог разбиться в авиакатастрофе в ДР Конго

Как стало известно интернет-порталу Readovka.ru от источников, имеющих отношение к ЧВК "Вагнера", Евгений Викторович Пригожин находился на борту самолета АН-72, потерпевшего крушение 11 октября.
Readovka.ru вчера в 12:46
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Ленинградская и Московская области лидируют по строительству жилья

Ленинградская область (за год введено 1,221 кв. м жилья на человека); 2. Московская область (1,111 кв. м); 3.
Коммерсантъ 01:36
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Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни

Россиянам предложили ответить на вопрос о целесообразности возвращения смертной казни.
Lenta.ru 11 октября в 08:12
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Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
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Стражи порядка задержали в Томской области 60-летнего мужчину, которого подозревают в серии изнасилований в городе Стрежевой.
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Продуктовые заводы в России признают самыми вредными

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Крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго-востоке и Йеменом на юге. Омывается Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем - на западе.
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