Политика
КоммерсантъМосква и Эр-Рияд подпишут сделку по авиализингу на $700 млн
Сумма сделки составит $700 млн. Об этом сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Напомним, что ранее РФПИ анонсировал подписание десяти сделок на сумму более $2 миллиардов в ходе визита президента в Саудовскую Аравию.
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Политика
Оппозиционер лидирует на выборах мэра Будапешта
Оппозиционер Гергели Карачони из партии Momentum лидирует на выборах мэра Будапешта после подсчета более 90% голосов.
Известия вчера в 19:42
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM вчера в 08:44
Авто
В Татарстане начали выдавать автомобильные номера нового образца
UsedCars.ru вчера в 10:10
Единоборства
Александр Усик досрочно победил Чеза Уизерспуна
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик успешно дебютировал в супертяжелом весе 12 октября в Чикаго, победив американца Чеза Уизерспуна, который отказался от продолжения боя после седьмого раунда.
Allboxing.ru вчера в 00:43
Армия и оружие
Пентагон заявил об отсутствии у США обязательств воевать за курдов
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты не обязывались воевать с Турцией для защиты курдов.
РБК вчера в 12:05
Транспорт
Движение поездов восстановили на «красной» ветке метро Москвы
Ранее сообщалось на «красной» ветке нет движения поездов между станциями «Юго-Западная» и «Коммунарка».
Известия 00:52
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Шоу-бизнес
Анна Михалкова поделилась снимком 18-летнего красавца-сына
Актриса Анна Михалкова в Instagram опубликовала снимок своего младшего сына Сергея. Молодому человеку сейчас 18 лет.
Телепрограмма вчера в 23:52
Происшествия
В Японии количество жертв тайфуна «Хагибис» возросло до 39 человек
В Японии в результате самого мощного за 60 лет тайфуна «Хагибис» погибли 39 человек, 189 пострадали, 17 числятся пропавшими без вести, сообщило агентство Kyodo.
Коммерсантъ вчера в 23:55
Политика
В Эквадоре идут переговоры между властями и протестующими
В Эквадоре в воскресенье, 13 октября, почти с трёхчасовой задержкой начались переговоры между властями страны и представителями коренного населения, протестующего против экономических реформ.
Life.ru вчера в 19:45
Происшествия
Украинского вора в законе избили на свадьбе криминальные приятели
Gazeta.SPb вчера в 13:57
Спорт
Девушка исполнила откровенный танец во время матча НХЛ, видео
Во время танца от девушки некоторые буквально не могли оторвать глаз, но в интернете поступок незнакомки осудили.
Чемпионат вчера в 13:15
Происшествия
Более 400 человек эвакуировали из школы в Томске из-за задымления
На месте работали шесть единиц техники и 25 человек.
Интерфакс - Россия 00:49
Общество
В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники
Работодатель должен оплатить работу в нерабочий праздничный день в двойном размере или предоставить день отдыха, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости вчера в 20:34
Политика
В ПА НАТО рассмотрят доклад по Украине
В воскресенье, 13 октября Парламентская ассамблея НАТО приняла доклад касающийся войны на Донбассе, реформ и свободы слова на Украине подготовленный Канадой.
Новостной фронт вчера в 23:53
Здоровье
В НИИ медицины труда перечислили негативные последствия работы в офисе
Работа в офисе имеет ряд негативных последствий.
Известия 00:17
Религия
Православные верующие празднуют Покров
Вести.Ru вчера в 18:32
Футбол
Адвокат водителя Фернандо, задержанного в России, заявил, что игрок его бросил
Олимпио да Силва Соареш, адвокат Робсона Насименто де Оливейра, водителя бывшего полузащитника «Спартака» Лукаса Фернандо, сообщил, что футболист практически не участвует в защите его клиента, который был задержан в июне в России за ввоз в страну наркотических веществ.
Чемпионат вчера в 13:16
Армия и оружие
Guardian: Эрдоган заставил Запад перейти на сторону Асада
Эрдоган ожидал негативную реакцию на операцию в Сирии со стороны ЕС, потому его угроза отправить на Запад 3,6 млн сирийских беженцев весома.
Взгляд.ру 01:39
Политика
Глава Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
25-летняя девушка признана виновной в хранении и контрабанде наркотиков в размере более 9 г. Израильский президент Реувен Ривлин попросил российского коллегу Владимира Путина помиловать гражданку еврейского государства и США Нааму Иссасхар, которую ранее приговорили к 7,5 годам лишения свободы, признав ее виновной в контрабанде и хранении наркотиков.
Газета.Ru вчера в 12:23
Общество
В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины
В Екатеринбурге начался опрос о месте строительства храма Святой Екатерины, который в мае вызвал волну протеста в городе.
Коммерсантъ вчера в 03:56
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева стала второй на турнире Finlandia Trophy
АиФ Удмуртия вчера в 22:19
Политика
Бизнесмен Евгений Пригожин мог разбиться в авиакатастрофе в ДР Конго
Как стало известно интернет-порталу Readovka.ru от источников, имеющих отношение к ЧВК "Вагнера", Евгений Викторович Пригожин находился на борту самолета АН-72, потерпевшего крушение 11 октября.
Readovka.ru вчера в 12:46
Общество
Ленинградская и Московская области лидируют по строительству жилья
Ленинградская область (за год введено 1,221 кв. м жилья на человека); 2. Московская область (1,111 кв. м); 3.
Коммерсантъ 01:36
Происшествия
Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни
Россиянам предложили ответить на вопрос о целесообразности возвращения смертной казни.
Lenta.ru 11 октября в 08:12
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Политика
Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Происшествия
Под Томском задержали подозреваемого в серии изнасилований
Стражи порядка задержали в Томской области 60-летнего мужчину, которого подозревают в серии изнасилований в городе Стрежевой.
Газета.Ru вчера в 11:42
Экономика
Продуктовые заводы в России признают самыми вредными
Продовольственные компании попали в список Минприроды, в котором ведомство указало предприятия, влияющие на окружающую среду наиболее негативно.
URA.Ru вчера в 21:51