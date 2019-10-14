Политика
КоммерсантъМосква и Эр-Рияд подпишут сделку по авиализингу на $700 млн
Одна из крупнейших сделок между Россией и Саудовской Аравией в ходе проходящего в понедельник визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд будет подписана в области авиализинга. Сумма сделки составит $700 млн.
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Армия и оружие
Сирийская армия начала переброску на курдские территории
Правительственное агентство Сирии SANA ранее публиковало призывы курдских старейшин отказываться от службы в отрядах СДС и присоединяться к сирийской армии на фоне наступления турецких военных.
Газета.Ru 03:05
Наука
Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Политика
В Крыму отреагировали на заявление преемницы Меркель о полуострове
Западные политики используют тему принадлежности Крыма для достижения собственных политических целей, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя заявление главы немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Lenta.ru 04:32
Футбол
Кипр — Россия 0:5
Национальная сборная России подарила праздник поклонникам футбола, уверенно выиграв 13 октября на Кипре у местной команды с крупным счетом 5:0. Россияне досрочно завоевали путевку на предстоящий чемпионат Европы.
Ридус вчера в 13:53
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Экономика
Счетная палата видит риски уменьшения доходов российского бюджета
Счетная палата РФ видит риски уменьшения прогнозируемых Минфином доходов федерального бюджета в 2020-2022 годах на общую сумму 714 миллиардов рублей, говорится в заключении аудиторов на законопроект о федеральном бюджете на следующую трехлетку.
РИА Новости 04:44
Происшествия
Сын экс-судьи с другом проломили череп знакомому в Красноярске
Сын адвоката и бывшего судьи со своим другом убили знакомого в его доме.
VSE42.RU 03:00
Общество
Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование
Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Коммерсантъ 03:42
Общество
В России отключили аналоговое телевидение
Lenta.ru вчера в 17:05
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Известия 00:54
Здоровье
Жители Новоалтайска вышли на митинг против закрытия роддома
По сообщению местных СМИ, которые ссылаются на Telegram-канал «Алтайские крайности», в Новоалтайске прошел митинг КПРФ за сохранение роддома.
ФедералПресс 00:20
Политика
Песков объяснил, почему Путин любит отдыхать в России
Вечерняя Москва вчера в 07:58
Единоборства
Президент UFC хочет реванша Нурмагомедова с Макгрегором
Спорт-Экспресс 03:39
Общество
Власти Подмосковья приостановили выдачу земли под рекультивацию мусорного полигона «Ядрово»
Ранее министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин обещал закрыть полигон в 2020 году.
Эхо Москвы 01:32
Политика
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Политика
Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Политика
Представители украинской диаспоры из восьми стран прибывают в Крым
Представители украинской диаспоры из нескольких стран прибывают в Крым с ознакомительным визитом.
ФАН 12 октября в 19:45
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал слухи о скорой смерти Заворотнюк
Вечерний курьер 04:49
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06
Здоровье
Смертность в России от отравления алкоголем выросла
Минздрав комментирует публикацию о росте смертности из-за отравлений алкоголем, согласно данным Росстата, на 14% (всего умерло 6000 человек) за текущий год.
Интерфакс вчера в 16:50
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Газета.Ru вчера в 10:46
Шоу-бизнес
Жена Игоря Николаева прокомментировала вторую беременность
Жена Игоря Николаева прокомментировала вторую беременность Поклонники были уверены, что Юлия Проскурякова ждет ребенка.
Экспресс газета 03:49
Шоу-бизнес
Леонид Закошанский стал отцом во второй раз
Ведущий телеканала НТВ Леонид Закошанский стал папой во второй раз. Об этом сам теледеятель рассказал в микроблоге в Instagram.
Телепрограмма 02:58
Политика
ЕС продлил санкции по инциденту в Солсбери
Европейский союз принял решение о продлении на год санкций по химоружию против физических и юридических лиц, в том числе в отношении четырёх россиян, якобы причастных к инциденту с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
RT на русском 04:31
Политика
На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия
На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.
REGNUM вчера в 16:02
Общество
Минпромторг предложил перерабатывать просроченные продукты
Минпромторг подготовил проект, позволяющий направлять просроченные товары на вторичную переработку.
РИА Новости 02:38
Футбол
Владелец «Торпедо» назвал сроки решения об участии в РПЛ
Владелец «Торпедо» Роман Авдеев заявил, что решение о том, в какой лиге будет выступать команда в сезоне 2020/21 будет принято весной следующего года.
РБК 04:38
Политика
Глава Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
25-летняя девушка признана виновной в хранении и контрабанде наркотиков в размере более 9 г. Израильский президент Реувен Ривлин попросил российского коллегу Владимира Путина помиловать гражданку еврейского государства и США Нааму Иссасхар, которую ранее приговорили к 7,5 годам лишения свободы, признав ее виновной в контрабанде и хранении наркотиков.
Газета.Ru вчера в 12:23