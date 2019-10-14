Одна из крупнейших сделок между Россией и Саудовской Аравией в ходе проходящего в понедельник визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд будет подписана в области авиализинга. Сумма сделки составит $700 млн.

Москва и Эр-Рияд подпишут сделку по авиализингу на $700 млн

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