Экономика
КоммерсантъМосква и Эр-Рияд подпишут сделку по авиализингу на $700 млн
Одна из крупнейших сделок между Россией и Саудовской Аравией в ходе проходящего в понедельник визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд будет подписана в области авиализинга. Сумма сделки составит $700 млн.
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Происшествия
Полиция применила силу против протестующих в аэропорту Барселоны
Каталонская полиция (Моссос д'Эсквадра) была вынуждена применить силу против участников акции протеста в аэропорту Барселоны Эль-Прат.
Известия 09:41
Экономика
Издатель Forbes решил подать иск к «Сафмару»
Издатель Forbes компания «АС РУС МЕДИА» подает иск о защите деловой репутации к группе «Сафмар» Михаила Гуцериева, сообщается на сайте журнала.
РБК 10:33
Происшествия
Мэр Абакана погиб в автокатастрофе
От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина.
Коммерсантъ 06:30
Происшествия
В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву
Мужчина в Московской области избил чемпионку мира по боксу Софью Очигаву в подъезде жилого дома в подмосковном Одинцово.
Известия 10:26
Энергетика
Китай построит на Финском заливе в России газовый химзавод
Дочерняя компания Китайской национальной химико-инженерной строительной корпорации (CNCEC) построит недалеко от берега Финского залива в России газоперерабатывающий химический завод.
ТАСС 08:44
Происшествия
Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России
"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.
ТАСС 12 октября в 19:02
Культура
Борис Моисеев вынужден жить на пенсию в 50 тысяч рублей
У Бориса есть пенсия 50 тысяч рублей.
Телепрограмма 02:00
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
В Москве с 17 октября ожидается значительное понижение температуры — на 5—6 градусов, это знаменует собой начало метеорологического сезона под названием предзимье.
RT на русском вчера в 02:05
Политика
Путин подарит саудовскому королю самку камчатского кречета
Россия в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд подарит саудовской стороне птицу из семейства соколообразных — камчатского кречета, сообщает "Интерфакс".
РЕН ТВ 07:31
Политика
В Киеве назвали саммит в «нормандском формате» последним шансом
Участие Украины в саммите «нормандской четверки» является последней попыткой Киева следовать минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 11:03
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе приговор Константину Котову
Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несогласованных акций протеста Константину Котову, приговоренному Тверским районным судом к четырем годам колонии по статье 212.1 УК («неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга»).
Ведомости 10:18
Политика
Представители украинской диаспоры побывали в Крыму
Крым является территорией России, и позиция единения с Россией активно поддерживается разными странами, отметил Андрей Геращенко, представитель делегации украинской диаспоры, председатель координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников.
Экономика сегодня 08:06
Экономика
«Ъ»: Россия и Казахстан поспорили из-за поставок угля на Украину
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сочла введение квот Россией на транзитные поставки угля из Казахстана на Украину барьером в рамках функционирования внутреннего рынка.
Газета.Ru 05:52
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 33
Число жертв разрушительного тайфуна «Хагибис», обрушившегося на Японию, достигло 33. Об этом сообщает агентство Kyodo.
РБК вчера в 10:34
Наука
Российским ученым удалось вырастить мясо в лаборатории
Readovka.ru 12 октября в 09:33
Авто
В России назвали долю купленных в кредит автомобилей
Rambler News Service 08:02
Армия и оружие
Россия проведет 16 пусков крылатых и баллистических ракет на учениях
РФ проведет военные учения с 15 по 17 октября. Военные запустят 16 крылатых и баллистических ракет.
Телеканал 360° 05:56
Политика
На Украине продолжаются массовые акции против мира на Донбассе
Сразу в нескольких городах Украины прошли «акции войны». Участники акций протеста выступили против применения «формулы Штайнмайера».
Новостной фронт 07:41
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Происшествия
Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе
В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице.
Lenta.ru 06:36
Армия и оружие
Турция и сирийская оппозиция начали наступление на Манбидж
Вооружённые силы Турции и бойцы Свободной сирийской армии (ССА) начали наступление на город Манбидж.
News.ru 10:34
Общество
Роструд напомнил россиянам о двойной оплате работы в праздники
Работа в праздничные дни должна оплачиваться в двойном размере, напомнили в Роструде.
RT на русском 04:50
Футбол
Азар — о критике: я пока плохо понимаю испанский язык
Бельгийский нападающий мадридского «Реала» Эден Азар ответил на критику в свой адрес о начале карьеры в испанском клубе.
Чемпионат 10:25
Происшествия
Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет
Умерла бывшая участница южнокорейской группы f(x) Чхве Чжин Ри, известная под псевдонимом Солли, сообщает Japantimes со ссылкой на полицию.
РИА Новости 08:08
Происшествия
В машине пропавшей в Екатеринбурге девушки нашли кровь
В автомобиле пропавшей в Екатеринбурге 27-летней Ксении К. найдены замытые пятна крови.
REGNUM 01:05
Общество
Президентские гранты на 20,3 млн рублей получат 11 псковских НКО
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, всего от региона было подано 66 заявок, организации-победители получат на реализацию своих проектов 20,3 млн рублей.
REGNUM 11:04
Политика
Симоньян дала комментарий по твиту Трампа о ведущем Sputnik
Восток-Медиа 09:43
Футбол
Футбольный «Спартак» объявил о назначении нового главного тренера
Совет директоров московского футбольного клуба «Спартак» назначил новым главным тренером клуба Доменика Тедеско, сообщил на пресс-конфрении генереальный директор клуба Томас Цорн.
Ведомости 11:09
Общество
В России отключили аналоговое телевещание
РИА Новости 04:55