Обе страны выразили приверженность выполнению согласованных целевых сокращений и условились следить за рынком нефти. Кроме того, они подтвердили готовность при необходимости принимать новые меры совместно с ОПЕК + и другими производителями.

Москва и Эр-Рияд заявили о готовности принять новые меры из-за нефти

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