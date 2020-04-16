Энергетика

РБКРБКМосква и Эр-Рияд заявили о готовности принять новые меры из-за нефти

Обе страны выразили приверженность выполнению согласованных целевых сокращений и условились следить за рынком нефти. Кроме того, они подтвердили готовность при необходимости принимать новые меры совместно с ОПЕК+ и другими производителями.
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Москва и Эр-Рияд заявили о приверженности новой сделке ОПЕК+

RT на русскомвчера в 16:10

Новак провел переговоры по нефти с министром энергетики Саудовской Аравии

Известиявчера в 16:20

Россия и Саудовская Аравия уверены, что страны ОПЕК + выполнят взятые обязательства

ТАССвчера в 16:19

Новак обсудил с министром энергетики Саудовской Аравии меры по стабилизации рынка

Комсомольская правдавчера в 16:17

Новак заявил о готовности России и Саудовской Аравии сократить добычу нефти

Lenta.ruвчера в 16:14

РФ и Саудовская Аравия готовы расширить меры по стабилизации рынка нефти

Интерфаксвчера в 16:11

Москва и Эр-Рияд заявили о готовности принять новые меры из-за нефти

РБКвчера в 16:52
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Коронавирус нового типа COVID-19 возник в Уханьской лаборатории, ее работник стал "нулевым пациентом", сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Интерфакс 15 апреля в 22:08
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Первый пациент с коронавирусом скончался в Кемеровской области

В Кемеровской области зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусной инфекцией.
Известия 02:17
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Общество

Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом

Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
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Общество

В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице

МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru вчера в 20:31
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«Аэрофлот» приостанавливает продажу авиабилетов на международные рейсы

Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила продажи на международные авиарейсы до "тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения".
ТАСС 03:20
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Владимир Крикунов: «В Черногории человек сорок сидят в тюрьме, потому что выходили на улицу без разрешения»

Человек сорок уже сидят, крепко взялись.
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«Союз МС-15» приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-15» с россиянином и двумя американцами — членами экипажа Международной космической станции (МКС) — приземлился в степи в 147 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане в пятницу.
Известия 01:29
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Общество

На лечении в больнице в Коммунарке находятся более 500 пациентов

Более 500 пациентов состоят на лечении в больнице в поселке Коммунарка в Москве, из них 45 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, в том числе 23 человека - на ИВЛ, сообщил главврач больницы Денис Проценко.
РИА Новости 01:01
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Политика

Американский посол поддержал решение Путина перенести Парад Победы

Посол США в России Джон Салливан поприветствовал решение Владимира Путина перенести Перед Победы из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Свободная Пресса 03:20
Экономика

Губернатор Алтайского края отказался финансово поддерживать бизнес

Власти Алтайского края не намерены пока оказывать прямую поддержку бизнесу, пострадавшему от ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.
РБК вчера в 10:15
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета вчера в 08:11
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Мэр Данилова погиб вместе с женой при пожаре

Мэр города Данилов в Ярославской области Иван Свечушкин погиб при пожаре в ночь на пятницу, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
РИА Новости 03:24
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Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
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Общество

Посол КНР: в Ухань коронавирус был завезен извне

Анализ генома коронавируса COVID-19 свидетельствует, что он был завезен в Ухань, а не возник там, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, 17 апреля сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна 03:05
Транспорт

В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима

Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
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Политика

Празднование Дня Победы в России перенесли

Pravda.Ru вчера в 11:38
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Здоровье

Коронавирус на Украине: число погибших перевалило за сотню

На Украине число погибших от коронавируса перевалило за сотню, продолжается рост числа заболевших.
Rusvesna.su 15 апреля в 03:00
Происшествия

Замначальника управления ФСБ по Сочи упал с крыши 16-этажного дома

Полковник Владимир Кирилюк, занимавший пост замначальника сочинского управления ФСБ, погиб, упав с крыши 16-этажного дома на Лысой Горе в городе Сочи.
Pravda.Ru 00:46
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Авто

«АвтоВАЗ» запустил систему онлайн-заказа автомобилей Lada

"АвтоВАЗ" запустил систему онлайн-заказа на весь модельный ряд автомобилей Lada, говорится в сообщении компании.
ТАСС вчера в 07:06
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Политика

Трамп объявил о постепенном снятии карантина в США

Американские власти приступают к постепенной отмене санитарных ограничений, введенных ранее из-за коронавируса COVID-19.
Российская газета вчера в 19:03
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Гаджеты

Некоторые HDD Seagate и Western Digital тайно используют SMR

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Экономика

Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь

Президент поручил расширить применение такой поддержки и предоставить её не только малым и средним, но и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики.
RT на русском 15 апреля в 12:35
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Биатлон

Польховский пригрозил подать в суд на Тихонова

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский, чью кандидатуру выдвинули на должность главного тренера сборной России по биатлону, отреагировал на критику со стороны четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
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Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru вчера в 13:51
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Политика

ВОЗ обеспокоена ситуацией с коронавирусом в России

В ВОЗ вызывают беспокойство рост заражений и распространение коронавируса в России, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на онлайн-брифинге.
Газета.Ru вчера в 14:50
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Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Минпросвещения России на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
Известия 03:43
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Общество

Росздравнадзор оценил точность тест-систем на коронавирус

Точность 11 тест-систем для выявления COVID-19, зарегистрированных в России, составляет более 95%, погрешность 5% связана с неправильным сбором образца, нарушением в обработке, транспортировке и хранении, а также с тестированием за пределами диагностического окна, сообщается на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости 02:23
Наука

В Австралии засняли 46-метрового ядовитого хищника

Австралийским ученым удалось заснять самое длинное живое существо на планете – гигантскую сифонофору длиной около 150 футов (46 метров).
Ruposters.ru вчера в 11:14
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Работающие россияне старше 65 лет получат больничные до 30 апреля

Электронные больничные листы будут оформлены работающим россиянам старше 65 лет на период с 20 по 30 апреля в связи с распространением режима самоизоляции.
ТАСС 03:14
Экономика

Экономика Китая упала впервые за 30 лет

Экономика Китая на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, упала впервые за 30 лет, о чем свидетельствуют официальные данные по динамике ВВП страны в первом квартале 2020 года, опубликованные Национальным бюро статистики (NBS) КНР.
Lenta.ru 03:08
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