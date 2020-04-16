Энергетика

РБКРБКМосква и Эр-Рияд заявили о готовности принять новые меры из-за нефти

Обе страны выразили приверженность выполнению согласованных целевых сокращений и условились следить за рынком нефти. Кроме того, они подтвердили готовность при необходимости принимать новые меры совместно с ОПЕК + и другими производителями.
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Москва и Эр-Рияд заявили о готовности принять новые меры из-за нефти

РБК16:52

Новак провел переговоры по нефти с министром энергетики Саудовской Аравии

Известия16:20

Москва и Эр-Рияд заявили о приверженности новой сделке ОПЕК+

RT на русском16:10

Новак обсудил с министром энергетики Саудовской Аравии меры по стабилизации рынка

Комсомольская правда16:17

Новак заявил о готовности России и Саудовской Аравии сократить добычу нефти

Lenta.ru16:14

РФ и Саудовская Аравия готовы расширить меры по стабилизации рынка нефти

Интерфакс16:11

Россия и Саудовская Аравия уверены, что страны ОПЕК + выполнят взятые обязательства

ТАСС16:19
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