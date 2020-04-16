Энергетика
РБКМосква и Эр-Рияд заявили о готовности принять новые меры из-за нефти
Обе страны выразили приверженность выполнению согласованных целевых сокращений и условились следить за рынком нефти. Кроме того, они подтвердили готовность при необходимости принимать новые меры совместно с ОПЕК+ и другими производителями.
Читать в источнике
Оценить89
Подробнее о событии
Показать все источники
Россия и Саудовская Аравия уверены, что страны ОПЕК + выполнят взятые обязательства
ТАСС16 апреля в 16:19
Новак заявил о готовности России и Саудовской Аравии сократить добычу нефти
Lenta.ru16 апреля в 16:14
РФ и Саудовская Аравия считают, что страны ОПЕК+ выполнят свои обязательства
Газета.Ru16 апреля в 16:45
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 23:26, Ашберн
Комментарии
Экономика
Названо условие для выплаты пенсий при дефиците денег у ПФР
Разбираемся, что будет с выплатой пенсий пожилым согражданам.
Московский Комсомолец 10:36
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ 06:54
Общество
Американцы вышли на протесты из-за карантина
Сотни американцев вышли на митинги в Кентукки, Мэриленде, Мичигане, Огайо, Техасе и Висконсине.
Lenta.ru 22:12
Космос
NASA впервые почти за девять лет отправит астронавтов на МКС из США
Американские астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен 27 мая отправятся на пилотируемом корабле Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
ТАСС вчера в 12:50
Футбол
Испанское издание вышло с заголовком о признаниях Аршавина
ProstoProSport 07:34
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова без Джигана отметила день рождения сына
Младшему ребенку модели сегодня исполнилось два месяца.
КМВ Новости 10:05
Происшествия
68 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Иркутской области
Три новых случая заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области.
Твой Иркутск 22:27
Технологии
Microsoft сделает модульными обновления Windows 10
Американская компания Microsoft собирается изменить механизм внедрения в Windows 10 новых опций.
OAnews вчера в 06:29
Политика
Посольство РФ объяснило «переезд» с площади Немцова в Праге
Посольство России в Праге призвало не политизировать изменение официального адреса в Праге.
Известия 20:40
Происшествия
Новосибирский оперштаб сообщил о первом ребёнке, заразившемся коронавирусом
За сутки выявлено 10 новых пациентов с коронавирусом, в том числе один ребёнок, уточняет оперативный штаб региона.
REGNUM 11:53
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
Общество
МЧС советует после покупки замачивать в воде овощи и зелень
"Продукты в твердой упаковке - пластиковой, металлической или стеклянной - надо помыть водой и мылом", - советуют в МЧС.
ТАСС 20:29
Политика
Захарова обвинила Би-би-си в предвзятости к РФ из-за коронавируса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила британский телеканал Би-би-си в предвзятом освещении действий страны в борьбе с коронавирусом.
Известия 10:45
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
Общество
Режим повышенной готовности продлят в Испании до 9 мая
Испанское правительство намерено продлить режим повышенной готовности до 9 мая. Об этом заявил глава кабмина страны Педро Санчес.
News.ru 15:07
Авто
В ГИБДД названы самые непопулярные автомобили в РФ
Основываясь на статистике ГИБДД, эксперты назвали самые непопулярные автомобили в России.
Автоновости дня 16 апреля в 10:10
Шоу-бизнес
Как Тимур Еремеев зарабатывает на славе Спартака Мишулина
После выхода телепередач с участием Тимура Еремеева на парня взвалилось много неприятностей от семьи Спартака Мишулина.
Территория новостей вчера в 08:58
Экономика
Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения
Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия вчера в 05:13
Политика
США раскритиковали КНР за «хулиганское поведение»
Вашингтон, 18 апреля 2020, 19:28 — REGNUM Власти Соединенных Штатов призвали Китай прекратить свое «хулиганское поведение» в Южно-Китайском море, об этом 18 апреля сообщает Reuters.
REGNUM 12:28
Политика
Трамп заявил, что получил хорошее письмо от Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп заявил, что недавно получил хорошее письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына, отметив, что США давно начали бы войну с КНДР, не будь он главой государства, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 23:15
Шоу-бизнес
Марина Кравец рассказала о родах и рассекретила имя дочери
Отвечая на вопросы коллег, Кравец рассекретила имя дочки — девочку назвали Вероникой.
Passion.ru 10:30
Авто
В Haval рассказали о комплектациях нового внедорожника H5
Буквально недавно китайский автоконцерн «Хавал» порадовал своих фанатов новым внедорожником под индексом Н5.
Лезги газет 16 апреля в 00:31
Политика
Депутат Госдумы назвал причину выдворения ополченца Щербака из России
Как сообщает kp.ru, официальной причиной выдворения названо нарушение миграционного законодательства России.
Ридус 13:04
Здоровье
Врачи Покровской больницы Петербурга просят власти о помощи
Медики просят утвердить инфекционный статус стационара, что позволит перестроить больницу — разделить потоки пациентов и создать санитарные пропускники.
НТВ вчера в 10:26
Экономика
Власти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса
Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
Lenta.ru вчера в 04:18
Здоровье
Объяснен низкий уровень смертности среди россиян с коронавирусом
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил в беседе с «Известиями» причины низкого уровня смертности среди россиян с коронавирусом.
Lenta.ru 20:39
Общество
Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом
Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков обозначил сроки победы России над коронавирусом.
Lenta.ru 18:12
Футбол
Бабенков: у Сапогова на ноутбуке были записи игр «Ювентуса», он их смотрел как сериалы
Олег Бабенков, бывший партнёр футболиста Алексея Сапогова по учалинскому «Горняку», сообщил, что форвард всегда был болельщиком «Ювентуса».
Чемпионат 15:36
Происшествия
Появилось видео задержания замглавы Хакасии
Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания сотрудниками ФСБ и.о. заместителя главы Хакасии Сергея Новикова.
Российская газета 05:31
Общество
В Китае за сутки выявили 16 случаев заражения коронавирусом
В Китае за последние сутки выявили 16 случаев заражения новым коронавирусом, выздоровели 33 пациента, летальных исходов не зарегистрировано, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости 21:32