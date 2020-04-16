Энергетика
РБКМосква и Эр-Рияд заявили о готовности принять новые меры из-за нефти
Обе страны выразили приверженность выполнению согласованных целевых сокращений и условились следить за рынком нефти. Кроме того, они подтвердили готовность при необходимости принимать новые меры совместно с ОПЕК+ и другими производителями.
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Новак заявил о готовности России и Саудовской Аравии сократить добычу нефти
Lenta.ru16 апреля в 16:14
РФ и Саудовская Аравия считают, что страны ОПЕК+ выполнят свои обязательства
Газета.Ru16 апреля в 16:45
Россия и Саудовская Аравия уверены, что страны ОПЕК + выполнят взятые обязательства
ТАСС16 апреля в 16:19
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Комментарии
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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Коммерсантъ 06:54
Политика
Посольство России объяснило «переезд» на новый адрес в Праге
Посольство России в Чехии опровергло информацию, появившуюся в местных СМИ со ссылкой на чешский МИД, о том, что оно якобы намерено использовать в качестве "нового" официального адреса в Праге адрес своего консульского отдела: улица Коруновачни, 34.
РИА Новости 20:58
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Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил в беседе с «Известиями» причины низкого уровня смертности среди россиян с коронавирусом.
Lenta.ru 20:39
Общество
МЧС советует после покупки замачивать в воде овощи и зелень
"Продукты в твердой упаковке - пластиковой, металлической или стеклянной - надо помыть водой и мылом", - советуют в МЧС.
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REGNUM вчера в 16:52
Происшествия
Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение
Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 10:15
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
Общество
Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом
Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков обозначил сроки победы России над коронавирусом.
Lenta.ru 18:12
Общество
У заместителя губернатора Нижегородской области выявили коронавирус
"Коронавирус выявлен у заместителя губернатора Нижегородской области Игоря Носова", - отметили в пресс-службе со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.
ТАСС 16:57
Общество
На Камчатке из кратера вулкана Ключевского потекла лава
Потоки лавы появились в ночь на 19 апреля на восточном склоне вулкана Ключевского на Камчатке, передает ТАСС.
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Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Политика
Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия.
Вести.Ru 19:19
Политика
Путин разрешил принимать иностранцев без разрешения на работу
Согласно указу, с 15 марта по 15 июня включительно будут заморожены сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранцев на территории страны, а также сроки, на которые лица без российского гражданства поставлены на учет по месту пребывания или по месту жительства, если они истекают в указанный период.
РБК 04:16
Общество
Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса
Певец Юрий Шатунов, проживающий в настоящее время в Германии, рассказал, как в стране борются с карантином, и отметил массовую скупку немцами туалетной бумаги.
Известия 22:14
Общество
Согласован график рейсов для вывоза россиян из-за рубежа
Росавиация составила график рейсов для вывоза россиян из-за рубежа до 21 апреля.
Lenta.ru вчера в 16:07
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Эксперт рассказал, как пандемия изменит привычки путешественников
Пандемия коронавирусной инфекции может изменить некоторые привычки путешественников: к примеру, люди могут быть готовы платить больше за место в малолюдном транспорте даже после того, как ситуация нормализуется, поделился с РИА Новости мнением профессор Джозеф Чир из Центра по исследованию проблем туризма японского Университета Вакаяма.
РИА Новости 21:06
Политика
Трамп заявил о готовности предоставить Ирану аппараты ИВЛ
Президент США Дональд Трамп в рамках конференции в Белом доме в субботу заявил, что, если Иран захочет, США смогут предоставить ему аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
РИА Новости 20:27
Общество
Американцы вышли на протесты из-за карантина
Сотни американцев вышли на митинги в Кентукки, Мэриленде, Мичигане, Огайо, Техасе и Висконсине.
Lenta.ru 22:12
Армия и оружие
Историк рассказал, как были найдены останки Гитлера
Останки фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера нашла советская военная контрразведка СМЕРШ в Берлине 5 мая 1945 года, было достоверно установлено, что это именно тело лидера нацистов, рассказал в интервью РИА Новости старший научный сотрудник НИИ военной истории Академии Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал-лейтенант ФСБ в отставке, доктор исторических наук Александр Зданович.
РИА Новости 20:54
Армия и оружие
NI: ВМС США не могут отследить российские подлодки проекта «Ясень»
Военно-морские силы (ВМС) США не могут отследить российские подлодки проекта "Ясень", такие как субмарина "Северодвинск".
Политика Сегодня 19:10
Общество
68 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Иркутской области
Три новых случая заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области.
Твой Иркутск 22:27
Общество
В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 15:56
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
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Общество
В МЧС посоветовали не носить маску на улице
В МЧС заявили, что в условиях распространения коронавируса стоит соблюдать нормальный режим сна, потреблять белковую пищу и отказаться от ношения масок на улице.
Парламентская газета вчера в 01:12
Экономика
Названо условие для выплаты пенсий при дефиците денег у ПФР
Разбираемся, что будет с выплатой пенсий пожилым согражданам.
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Общество
В Башкирии изменили условия самоизоляции
В указ Главы Башкирии от 18 марта 2020 года о введении в республике режима «Повышенная готовность» внесены изменения.
Общественная электронная газета 13:50
Происшествия
Магазин на проспекте Мира загорелся поздним вечером в Южно-Сахалинске
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Сахалин.Инфо 19:23
Общество
В Москве выросла доля бессимптомных носителей коронавируса
У 60 процентов заразившихся коронавирусом москвичей заболевание протекает бессимптомно, заявил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в интервью программе "Время" на Первом канале.
РИА Новости 15:27
Происшествия
Минздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы
Ранее в пресс-службе судебного департамента региона сообщали, что семь человек сбежали из закрытой на карантин по коронавирусу Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись повторных результатов анализов на инфекцию.
РИА Новости 08:20