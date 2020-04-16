Энергетика
РБКМосква и Эр-Рияд заявили о готовности принять новые меры из-за нефти
Обе страны выразили приверженность выполнению согласованных целевых сокращений и условились следить за рынком нефти. Кроме того, они подтвердили готовность при необходимости принимать новые меры совместно с ОПЕК+ и другими производителями.
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Новак обсудил с министром энергетики Саудовской Аравии меры по стабилизации рынка
Комсомольская правдавчера в 16:17
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Комментарии
Общество
В Минпросвещения назвали сроки принятия решения по ЕГЭ
Москва, 17 апреля 2020, 10:36 — REGNUM Решение о переносе проведения Единого государственного экзамена в России может быть принято после майских праздников, заявил 17 апреля министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве.
REGNUM 03:36
Общество
ФНС России предложила вести реестр с доходами каждой семьи
Москва, 17 апреля 2020, 07:53 — REGNUM Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует создать специальный реестр, в котором наряду со всеми официальными данными о гражданах будет собираться информация об их доходах.
REGNUM 00:53
Общество
В Саратовской области пропускной режим начнет действовать с 20 апреля
Саратов, 17 апреля 2020, 10:27 — REGNUM В ходе заседания оперативного штаба при правительстве Саратовской области принято окончательное решение о введении пропускного режима на территории региона с 20 апреля.
REGNUM 03:27
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России 15 апреля в 13:37
Общество
«Ъ» выяснил, как Москва отправит в армию 6 тысяч призывников
Прежде всего "для формирования фотоальбома военнослужащего проводится фотографирование команды призывников на фоне баннера с мэром Москвы" (не более 5 – 6 минут на одного человека, уточняется в документе).
Коммерсантъ 02:30
Общество
«Аэрофлот» приостановил продажу билетов за рубеж
На сайте «Аэрофлота» пропали из продажи билеты на международные рейсы с вылетом до 1 августа.
KudaGo 07:22
Общество
Более 400 медиков заразились коронавирусом в Белоруссии
По данным Worldometer на 17 апреля, в Белоруссии коронавирус диагностирован у свыше 4,7 тыс. человек, в том числе 575 — за последние сутки.
Известия 07:29
Происшествия
Обматеривший мэра Новокузнецка мужчина оштрафован на 2 тысячи рублей
Полиция оштрафовала на 2 тысячи рублей жителя Новокузнецка, нецензурно обругавшего накануне мэра города, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.
РБК 08:01
Общество
Глава NASA не поздравил российского космонавта с возвращением на Землю
Глава NASA Джим Брайденстайн поздравил только американских астронавтов Джессику Меир и Эндрю Моргана с успешной посадкой, не упомянув при этом российского космонавта Олега Скрипочку, который является командиром вернувшегося в пятницу с МКС корабля "Союз МС-15".
ТАСС 02:55
Общество
В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК вчера в 12:08
Общество
Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции
Роспотребнадзор в пятницу, 17 апреля, дал рекомендации, позволяющие как можно скорее завершить карантин.
Известия 00:23
Общество
За сутки на Дону 23 человека заразились коронавирусом
За сутки число зараженных COVID-19 в Ростовской области увеличилось на 23 и составило 168 человек.
Kursk.com 05:31
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл раздали еду нуждающимся в Лос-Анджелесе
Принц Гарри и Меган Маркл, которые недавно сложили с себя королевские полномочия и переехали в Лос-Анджелес, посетили дома нескольких местных жителей и выдали им продуктовые наборы.
Pravda.Ru 05:03
Религия
Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля
В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
Общество
В Москве начнут платить донорам плазмы для больных коронавирусом
В Москве планируют в ближайшее время ввести выплаты донорам плазмы крови, в которой нуждаются другие зараженные коронавирусом.
Газета.Ru 05:38
Музыка
Группа Little Big выступит на телеконцерте «Евровидения»
Российская группа Little Big должна была представить страну с песней Uno. Конкурс в мае не состоится из-за пандемии коронавируса.
МордовМедиа вчера в 15:11
Общество
Роспотребнадзор назвал плавным прирост заболевших коронавирусом
В России пока сохраняется «очень плавный» прирост заразившихся коронавирусом, заявила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 07:59
Политика
Путин отложил проведение парада Победы
Президент России Владимир Путин поручил изменить график проведения парада Победы в Москве и отложить все торжественные мероприятия из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 11:16
Игры
Crytek работает над Crysis Remastered
Городской портал Новый Нижний вчера в 09:00
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 30 апреля
В пятницу днем губернатор Вениамин Кондратьев в ходе заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории Краснодарского края будет продлен до 30 апреля.
Российская газета 07:30
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb вчера в 18:01
Политика
В Кремле осудили блокировку российских СМИ компанией Google
Случаи блокировки аккаунтов российских СМИ компанией Google в Кремле считают недопустимым.
Российская газета 06:23
Общество
В Липецкой области начал действовать пропускной режим
В Липецкой области области сегодня ввели пропускной режим для передвижения граждан по улицам городов.
Общественное телевидение России 07:22
Экономика
Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так
Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась считать одним из способов преодоления текущего кризиса так называемые «вертолетные деньги» — концепцию, в рамках которой гражданам раздают деньги просто так.
Lenta.ru 06:12
Политика
Врио главы Камчатского края отправил правительство региона в отставку
Врио главы Камчатского края Владимир Солодов отправил правительство региона в отставку, все члены кабинета министров назначены временно исполняющими обязанности.
RT на русском 00:54
Хоккей
Узбекский «Хумо» отказался от участия в следующем сезоне ВХЛ
Узбекский «Хумо» на официальном сайте клуба объявил об отказе от участия в следующем сезоне ВХЛ в связи с эпидемиологической ситуацией.
Чемпионат 08:05
Происшествия
В Красноярске арестован подросток, готовивший нападение на школу
В Красноярске в СИЗО заключили подростка, который готовил вооруженное нападение на школу.
Газета.Ru 06:34
Происшествия
Полиция решила оштрафовать волонтера за проход через детскую площадку
Полиция Санкт-Петербурга возбудила дело об административном правонарушении в отношении волонтера штаба помощи людям в ситуации распространения коронавируса Дианы Максимихиной за проход через детскую площадку.
РБК 15 апреля в 09:58
Кино
Режиссер «Заражения» займется восстановлением кинопроизводства в США
Автор фильма-катастрофы «Заражение» Стивен Содерберг возглавил комитет Гильдии режиссеров США по восстановлению кинопроизводства в стране, пишет издание Variety со ссылкой на заявление организации.
Rambler News Service 06:56