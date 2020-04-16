Энергетика

РБКРБКМосква и Эр-Рияд заявили о готовности принять новые меры из-за нефти

Обе страны выразили приверженность выполнению согласованных целевых сокращений и условились следить за рынком нефти. Кроме того, они подтвердили готовность при необходимости принимать новые меры совместно с ОПЕК+ и другими производителями.
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Москва и Эр-Рияд заявили о готовности принять новые меры из-за нефти

РБКвчера в 16:52

Москва и Эр-Рияд заявили о приверженности новой сделке ОПЕК+

RT на русскомвчера в 16:10

Россия и Саудовская Аравия уверены, что страны ОПЕК + выполнят взятые обязательства

ТАССвчера в 16:19

Новак обсудил с министром энергетики Саудовской Аравии меры по стабилизации рынка

Комсомольская правдавчера в 16:17

Новак заявил о готовности России и Саудовской Аравии сократить добычу нефти

Lenta.ruвчера в 16:14

РФ и Саудовская Аравия готовы расширить меры по стабилизации рынка нефти

Интерфаксвчера в 16:11

Новак провел переговоры по нефти с министром энергетики Саудовской Аравии

Известиявчера в 16:20
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Комментарии

Общество

В Минпросвещения назвали сроки принятия решения по ЕГЭ

Москва, 17 апреля 2020, 10:36 — REGNUM Решение о переносе проведения Единого государственного экзамена в России может быть принято после майских праздников, заявил 17 апреля министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве.
REGNUM 03:36
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ФНС России предложила вести реестр с доходами каждой семьи

Москва, 17 апреля 2020, 07:53 — REGNUM Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует создать специальный реестр, в котором наряду со всеми официальными данными о гражданах будет собираться информация об их доходах.
REGNUM 00:53
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Общество

В Саратовской области пропускной режим начнет действовать с 20 апреля

Саратов, 17 апреля 2020, 10:27 — REGNUM В ходе заседания оперативного штаба при правительстве Саратовской области принято окончательное решение о введении пропускного режима на территории региона с 20 апреля.
REGNUM 03:27
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«Аэрофлот» приостановил продажу билетов за рубеж

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Более 400 медиков заразились коронавирусом в Белоруссии

По данным Worldometer на 17 апреля, в Белоруссии коронавирус диагностирован у свыше 4,7 тыс. человек, в том числе 575 — за последние сутки.
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Обматеривший мэра Новокузнецка мужчина оштрафован на 2 тысячи рублей

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Глава NASA не поздравил российского космонавта с возвращением на Землю

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В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности

Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК вчера в 12:08
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Общество

Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции

Роспотребнадзор в пятницу, 17 апреля, дал рекомендации, позволяющие как можно скорее завершить карантин.
Известия 00:23
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Общество

За сутки на Дону 23 человека заразились коронавирусом

За сутки число зараженных COVID-19 в Ростовской области увеличилось на 23 и составило 168 человек.
Kursk.com 05:31
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл раздали еду нуждающимся в Лос-Анджелесе

Принц Гарри и Меган Маркл, которые недавно сложили с себя королевские полномочия и переехали в Лос-Анджелес, посетили дома нескольких местных жителей и выдали им продуктовые наборы.
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Роспотребнадзор назвал плавным прирост заболевших коронавирусом

В России пока сохраняется «очень плавный» прирост заразившихся коронавирусом, заявила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Путин отложил проведение парада Победы

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Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 30 апреля

В пятницу днем губернатор Вениамин Кондратьев в ходе заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории Краснодарского края будет продлен до 30 апреля.
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Общество

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РИА Новости 08:00
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В Кремле осудили блокировку российских СМИ компанией Google

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Общество

В Липецкой области начал действовать пропускной режим

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