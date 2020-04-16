Энергетика
РБКМосква и Эр-Рияд заявили о готовности принять новые меры из-за нефти
Обе страны выразили приверженность выполнению согласованных целевых сокращений и условились следить за рынком нефти. Кроме того, они подтвердили готовность при необходимости принимать новые меры совместно с ОПЕК+ и другими производителями.
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Новак заявил о готовности России и Саудовской Аравии сократить добычу нефти
Lenta.ru16 апреля в 16:14
Россия и Саудовская Аравия уверены, что страны ОПЕК + выполнят взятые обязательства
ТАСС16 апреля в 16:19
РФ и Саудовская Аравия считают, что страны ОПЕК+ выполнят свои обязательства
Газета.Ru16 апреля в 16:45
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 07:02, Ашберн
Комментарии
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Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия.
Вести.Ru вчера в 19:19
Общество
За сутки в России подтверждено 6060 случаев COVID-19 в 78 регионах
За сутки в России подтверждено 6060 случаев COVID-19 в 78 регионах.
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Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
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Экономика
Силуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет
Москва, 16 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса оказывает негативное влияние на все уровни экономики страны.
REGNUM 16 апреля в 12:42
Общество
В России за сутки зафиксировали 6060 случаев коронавируса
За сутки в России зарегистрировано 6 060 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах.
Московский Комсомолец 04:14
Общество
В Подмосковье вводят новые правила использования цифровых пропусков
Новые правила оформления цифровых пропусков вводят со среды, 22 апреля, в Подмосковье.
Ugpressa.ru вчера в 18:22
Здоровье
В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47
Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.
ТАСС 06:23
Здоровье
Онищенко рассчитал сроки снятия карантина
Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер 17 апреля в 09:16
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Скончался писатель Александр Кабаков
News.ru вчера в 17:28
Общество
В Москве назвали причину роста числа заражений коронавирусом
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве назвал причину роста числа заражений.
Lenta.ru 01:49
Общество
В Китае опровергли слухи об искусственном создании коронавируса
Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку заболевания COVID-2019 по всему миру, имеет искусственное происхождение.
Российская газета 05:48
Экономика
Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения
Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия 17 апреля в 05:13
Футбол
Вратарь сборной Албании привлёк внимание «Спартака» и «Краснодара»
По информации Fotomaç, вратарем "Менеменспора" и сборной Албании Гентианом Селмани заинтересовались российские клубы.
Soccer.ru вчера в 04:37
Общество
Охлобыстина заметили на пасхальной службе «для избранных» в Москве
В Москве в ночь на воскресенье, 19 апреля, провели пасхальную службу «для избранных», несмотря на действующий запрет на массовые мероприятия.
Lenta.ru 06:16
Политика
Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса
Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
Газета.Ru вчера в 20:16
Политика
Правительство Великобритании выразило недовольство бездействию Джонсона
Правительственный комитет по чрезвычайным ситуациям Великобритании выразил своё недовольство по поводу работы премьер-министра страны Бориса Джонсона.
News.ru 06:33
Политика
В Кремле назвали возможный срок выхода на плато по коронавирусу
«Есть надежда, что на следующей неделе мы увидим выходы на плато», — отметил он.
Lenta.ru 06:51
Политика
Путин разрешил принимать иностранцев без разрешения на работу
Согласно указу, с 15 марта по 15 июня включительно будут заморожены сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранцев на территории страны, а также сроки, на которые лица без российского гражданства поставлены на учет по месту пребывания или по месту жительства, если они истекают в указанный период.
РБК вчера в 04:16
Музыка
Little Big выступит на телеконцерте «Евровидения» в мае
Российская группа Little Big 16 мая примет участие в специальном телеконцерте Europe Shine A Light, организованном Европейским вещательным союзом как альтернатива отмененному конкурсу "Евровидение-2020", сообщается в четверг на сайте конкурса.
ТАСС 16 апреля в 07:38
Происшествия
На Кубани выявлено 48 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 48 подтвержденных случаев COVID-19, по информации пресс-службы федерального Роспотребнадзора.
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Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
Общество
В Башкирии выросло число инфицированных коронавирусом пациентов
Уфа, 19 апреля 2020, 13:12 — REGNUM 45 случаев заражения коронавирусом подтвердили в Башкирии.
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Mash: Заворотнюк идет на поправку
По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться.
Газета.Ru 06:11
Политика
Жириновский призвал бизнесменов поделиться с россиянами деньгами
Российские предприниматели должны поделиться своими накоплениями с гражданами, пострадавшими от коронавируса, считает глава ЛДПР Владимир Жириновский.
Экономика сегодня вчера в 11:39
Армия и оружие
Минобороны РФ приостановило работы по созданию фрегата проекта 22350М
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Политика
Онищенко ответил на слова Лукашенко о российских тестах на коронавирус
Несколько десятков различных тестов на коронавирус уже применяются в России, и со своей задачей они справляются, заявил депутат Государственной думы Геннадий Онищенко, комментируя заявление белорусского лидера Александра Лукашенко.
ФАН вчера в 06:15
Происшествия
В Калужской области умерли два пациента с коронавирусом
Два пациента с коронавирусом скончались в минувшие сутки в Калужской области, при этом общее число заболевших выросло на 40 человек – до 228, сообщило правительство региона.
РИА Новости 04:54
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В США назвали технологическим чудом российские двигатели РД-180
Технологическим чудом назвал российские двигатели РД-180 Тори Бруно, президент американской компании United Launch Alliance, производящей ракеты-носители Atlas.
Российская газета вчера в 22:06
Здоровье
В Ростовской области обнаружили 35 новых случаев коронавируса
В медицинских учреждениях Ростовской области на текущий момент находится более 15 тысяч тест-систем, за вчерашний день с их помощью было обследовано 753 человека.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 04:26
Религия
В Крым доставили Благодатный огонь
Благодатный огонь доставили регулярным рейсом из Москвы в Крым, сообщила пресс-служба аэропорта Симферополя.
РИА Новости 06:29