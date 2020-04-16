Обе страны выразили приверженность выполнению согласованных целевых сокращений и условились следить за рынком нефти. Кроме того, они подтвердили готовность при необходимости принимать новые меры совместно с ОПЕК+ и другими производителями.

Москва и Эр-Рияд заявили о готовности принять новые меры из-за нефти

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