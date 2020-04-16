Энергетика
РБКМосква и Эр-Рияд заявили о готовности принять новые меры из-за нефти
Обе страны выразили приверженность выполнению согласованных целевых сокращений и условились следить за рынком нефти. Кроме того, они подтвердили готовность при необходимости принимать новые меры совместно с ОПЕК+ и другими производителями.
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Новак обсудил с министром энергетики Саудовской Аравии меры по стабилизации рынка
Комсомольская правдавчера в 16:17
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Комментарии
Общество
Медведев допустил ужесточение мер из-за коронавируса
Из-за тревожного развития ситуации с коронавирусом в России могут быть введены более жесткие ограничения, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью «РИА Новости».
РБК 08:11
Шоу-бизнес
Умерла звезда советского кино Евгения Уралова
На 80-м году жизни скончалась звезда советского театра и кино Евгения Уралова, сообщает Театр имени Ермоловой, где актриса трудилась с 60-х годов.
Российская газета 07:51
Общество
В Минтруде рассказали о больничных работающим россиянам старше 65 лет
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что работающие граждане в возрасте старше 65 лет в период самоизоляции смогут получить больничный с 20 по 30 апреля.
RT на русском 07:24
Общество
В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости вчера в 06:15
Политика
Путин поручил губернаторам Коми и Владимирской области отчитаться по коронавирусу
Во Владимирской области и Республике Коми складывается сложная ситуация с коронавирусом. Губернаторы этих регионов должны отчитаться.
Известия 09:01
Общество
Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции
Роспотребнадзор в пятницу, 17 апреля, дал рекомендации, позволяющие как можно скорее завершить карантин.
Известия 00:23
Недвижимость
Программу льготной ипотеки под 6,5% запустят в России
«Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых», — сказал российский лидер.
REGNUM 01:15
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb вчера в 18:01
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
Религия
Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля
В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
Здоровье
Число россиян, болеющих бессимптомно, резко возросло
Положительный факт — удельный вес заболеваемости пневмониями в России не растет, удельный вес ОРВИ среди выявляемых заболеваний снижается, добавила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Вести.Ru 08:21
Общество
Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:46
Происшествия
Около 260 человек контактировали с погибшей от коронавируса в Кузбассе
Оперативный штаб отметил, что специалисты определили контактировавших с пациентом лиц. Им выданы предписания об изоляции.
ВашГород.ру 07:44
Политика
Путин: пик по коронавирусу еще не пройден
Пик по коронавирусу в России еще не пройден, заявил президент Владимир Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медучреждений в стране.
НТВ 09:00
Культура
«Коммунисты России» требуют запретить «антисоветский сериал»
REGNUM 15 апреля в 13:24
Экономика
Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так
Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась считать одним из способов преодоления текущего кризиса так называемые «вертолетные деньги» — концепцию, в рамках которой гражданам раздают деньги просто так.
Lenta.ru 06:12
Происшествия
Суд в Москве не стал принудительно госпитализировать пенсионерку, задержанную у дома
ТАСС 07:18
Происшествия
Мэр города Данилов Ярославской области погиб при пожаре вместе с женой
Глава города Данилов Ярославской области Иван Свечушкин погиб при пожаре в своем частном доме вместе с супругой в ночь на 17 апреля, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:39
Здоровье
Врач рассказала, как не «принести» коронавирус с улицы в квартиру
Соблюдение мер предосторожности и несложных правил гигиены после похода на улицу поможет минимизировать риск заражения коронавирусом и проникновения инфекции в дом, заявила порталу Mosregtoday.ru заведующая центром медицинской профилактики Ступинской ЦРКБ Надежда Фомина.
РИА Новости 08:30
Политика
Путин обсудил с Макроном коронавирус
Президент России Владимир Путин обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию с распространением коронавируса в мире.
Lenta.ru 08:32
Футбол
«Зенит» может вернуть игрокам часть денег после возобновления сезона или в случае чемпионства (Сергей Егоров)
Опираясь на примеры «Зенита», «Локо» и «Спартака» (самых богатых клубов), начинается давление на другие клубы с целью убедить подвинуться.
Sports.ru 08:34
Футбол
«Наполи» контактирует с окружением Азмуна
Газета.Ru 08:31
Хоккей
«Хумо» пропустит следующий сезон ВХЛ из-за коронавируса
«Хумо» не сыграет в следующем сезоне ВХЛ на фоне пандемии коронавируса.
Sports.ru 07:59
Армия и оружие
Ударный вертолет AH-64E Apache совершил аварийную посадку в Индии
Индийский ударный вертолет AH-64E Apache Guardian американского производства в пятницу из-за возникшей на борту неисправности был вынужден приземлиться в аварийном режиме.
Российская газета 08:38
Общество
Трамп объявил план по снятию карантина в США
Президент США Дональд Трамп разрешил губернаторам американских штатов самим снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 18:43
Общество
Власти Кубани продлили режим карантина до 30 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим карантина в регионе до 30 апреля, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:11
Фигурное катание
Загитова показала фотографию с фотосессии для Cosmopolitan
Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова разместила в Stories на своей странице в Instagram фотографию, сделанную в ходе фотосессии, которую провели в Cosmopolitan Russia.
Вестник Кавказа 02:36
Происшествия
Суд прекратил дело против прошедшего через детскую площадку волонтера
15 апреля полиция Санкт-Петербурга возбудила дело об административном правонарушении в отношении волонтера штаба помощи людям в ситуации распространения коронавируса Дианы Максимихиной.
РБК 08:42
Происшествия
Суд разрешил россиянам ходить за пивом в самоизоляции
Протоколы россиян были аннулированы, штрафы им не назначат. Издание уточняет, что двое знакомых были задержаны в прошлую субботу, 11 апреля.
Lenta.ru 07:42
Космос
Астронавтов миссии «Аполлон-13» спасли наручные часы
Спасательная шлюпка После взрыва астронавты переместились в лунный модуль, использовав его как спасательную шлюпку.
Grazia 15 апреля в 08:39