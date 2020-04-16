Энергетика
РБКМосква и Эр-Рияд заявили о готовности принять новые меры из-за нефти
Обе страны выразили приверженность выполнению согласованных целевых сокращений и условились следить за рынком нефти. Кроме того, они подтвердили готовность при необходимости принимать новые меры совместно с ОПЕК + и другими производителями.
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Новак обсудил с министром энергетики Саудовской Аравии меры по стабилизации рынка
Комсомольская правда16:17
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Российская астрофизическая обсерватория # СпектрРГ стала первым отечественным аппаратом, облетевшим точку Лагранжа L2 — https: / / t.co / WlTKRY2ucx Её траектория похожа на спираль, и вращается вокруг точки Лагранжа L2, которая находится в 1,5 млн км на линии "Солнце-Земля" pic.twitter.com / CiAVGTaRSk — РОСКОСМОС (@ roscosmos) April 16, 2020 Основная цель миссии — построение карты всего неба.
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