Энергетика
РБКМосква и Эр-Рияд заявили о готовности принять новые меры из-за нефти
Обе страны выразили приверженность выполнению согласованных целевых сокращений и условились следить за рынком нефти. Кроме того, они подтвердили готовность при необходимости принимать новые меры совместно с ОПЕК + и другими производителями.
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Новак обсудил с министром энергетики Саудовской Аравии меры по стабилизации рынка
Комсомольская правда16:17
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Силуанов оценил общий объем антикризисной поддержки экономики
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Путин отложил проведение парада Победы
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Венедиктов назвал причину аннуляции в Москве 220 тыс. пропусков
Причиной аннуляции 220 тыс. выданных в Москве пропусков индивидуальных предпринимателей стали расхождения в базах данных департамента информационных технологий столицы (ДИТ) и Федеральной налоговой службы.
РБК 11:04
Общество
Генсек ООН дал прогноз по детской смертности из-за пандемии
Нью-Йорк, США, 16 апреля 2020, 21:40 — REGNUM Сотни тысяч детей могут погибнуть в мире из-за пандемии, заявил 16 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своём видеообращении.
REGNUM 14:40
Экономика
Глава Минэкономразвития не смог получить кредит в банке
После многочисленных жалоб предпринимателей на отказы, глава Минэкономразвития сам обратился за «нулевым» кредитом в два крупнейших банка.
Рифей-Пермь 03:35
Шоу-бизнес
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День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Общество
Карантин ужесточили в 14 населенных пунктах Ленобласти
Власти Ленинградской области ужесточили эпидемиологический контроль в 14 населенных пунктах региона.
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Агент рассказал о сорвавшемся переходе Терри в «Спартак»
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Телеведущий Александр Васильев сдал отрицательный тест на коронавирус
Историк моды, ведущий телепрограммы "Модный приговор" Александр Васильев, который ранее был госпитализирован в больницу Коммунарки с двусторонней пневмонией, уведомил, что сдал отрицательный тест на коронавирус нового типа.
Газета.Ru 13:58
Происшествия
В Воронеже умер гражданин Узбекистана с подтвержденным COVID-19
Гражданин Узбекистана, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция, скончался в больнице Воронежа, став четвертым умершим пациентом в регионе с подтвержденным COVID-19, сообщает в четверг облправительство.
РИА Новости 15:03
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Врач назвал самый вредный продукт в мире
Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
Ореанда-Новости 11:56
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Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
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Глава Пятигорска ушёл в отставку из-за ситуации с коронавирусом
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RT на русском 13:42
Космос
Российские ученые предложили внести кефир в рацион космонавтов
Российские ученые НИИ особо чистых биопрепаратов ФМБА России предлагают добавить в рацион космонавтов приготовленный в космосе кисломолочный продукт, похожий по составу на кефир, сообщает РИА «Новости».
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Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
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Huawei значительно снизила в России цены на флагманские смартфоны и не только
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Здоровье
Трое врачей с коронавирусом находятся в реанимации больницы Боткина
В четверг, 16 апреля, стало известно, что в реанимации инфекционной больницы имени С.П. Боткина в Петербурге находятся 18 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19.
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Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56