Москва и Киев договорились о продолжении транзита газа через территорию Украины. Об этом сообщил журналистам представитель «Газпрома», передает ТАСС.

Москва и Киев договорились о продолжении транзита газа через Украину

Общество Украина назвала сроки реализации договоренностей по газу из России Россия неоднократно отмечала, что готова сохранить часть транзита через Украину, несмотря на скорый запуск «Северного потока – 2». При этом российская сторона призывала учесть в новом договоре интересы обеих сторон, а также обнулить претензии к «Газпрому».

Происшествия Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.

Наука Активный образ жизни не помог детям индейцев потратить больше калорий Считается, что при этом организму потребуется потратить больше энергии и не останется излишков питательных веществ, которые можно было бы запасти в жировой ткани.

Наука Обнаружен древнейший в мире лес Международная команда ученых при обследовании заброшенного песчаного карьера в местечке под названием Каир в штате Нью-Йорк (США) обнаружила ископаемые деревья, возраст которых составляет не менее 386 миллионов лет и которые являются древнейшими на нашей планете.

Политика Украина опубликовала протокол трехсторонней встречи по газу Правительство Украины опубликовало протокол встречи представителей Европейского Союза, Украины и России, а также компаний «Оператор газотранспортной системы Украины», НАК «Нафтогаз Украины», и ПАО «Газпром».

Армия и оружие Киев закупит новое вооружение благодаря финпомощи США США выделяет Украине $300 млн военной помощи, благодаря которой Киев сможет закупить новое вооружение, в том числе прибрежные оборонительные комплексы, противокорабельные ракеты и летальное оружие.

Происшествия Baza назвала имена убитых на Лубянке силовиков Издание Baza опубликовало имена сотрудников ФСБ и ГИБДД, которых 19 декабря застрелил житель Подольска Евгений Манюров.

Происшествия В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека Два человека погибли, еще четыре пострадали при наезде грузовика на пять легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.

Кино Умерла сыгравшая девушку Бонда французская актриса Актриса Клодин Оже, ставшая первой француженкой, сыгравшей девушку Бонда, умерла в Париже в возрасте 78 лет, сообщает Le Figaro и Le Monde.

Происшествия В Волгоградской области автобус столкнулся с КамАЗом Заказной автобус с 57 гражданами Узбекистана столкнулся с грузовиком КамАЗ на трассе в Волгоградской области, пять человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.

Наука Кофеин оказался помощником при неправильном питании Животные, которым давали кофеин из чая мате, кофе или синтетических источников, накапливали меньше жира в организме, чем крысы во второй группе.

Шоу-бизнес Нюша рассказала о домогательствах со стороны продюсера Популярная певица Нюша дала интервью YouTube шоу «Ходят слухи», в ходе которого она рассказала о психологической травме, полученной в 12 лет.

Футбол «Барселона» желает избавиться от Семеду Интересно, что летом «Барселона» отклонила предложение в размере € 40 млн неизвестного клуба по Семеду.