Политика
РосбалтМосква и Киев договорились о продолжении транзита газа через Украину
Москва и Киев договорились о продолжении транзита газа через территорию Украины. Об этом сообщил журналистам представитель «Газпрома», передает ТАСС.
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Россия и Украина договорились о транзите газа и снятии взаимных требований
Телеканал 360°вчера в 14:35
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Украина назвала сроки реализации договоренностей по газу из России
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Курс доллара понизился на 12,12 копейки, составив 62,4071 рубля (62,5283 рубля на 20 декабря).
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Baza назвала имена убитых на Лубянке силовиков
Издание Baza опубликовало имена сотрудников ФСБ и ГИБДД, которых 19 декабря застрелил житель Подольска Евгений Манюров.
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Ну пусть 12, Россия готова была подписать год продления, чтобы достроить "Северный поток — 2" и потом спокойно разговаривать.
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В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека
Два человека погибли, еще четыре пострадали при наезде грузовика на пять легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Кино
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Губерниев отреагировал на слова Семина о «говорящем попугае»
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Умерла сыгравшая девушку Бонда французская актриса
Актриса Клодин Оже, ставшая первой француженкой, сыгравшей девушку Бонда, умерла в Париже в возрасте 78 лет, сообщает Le Figaro и Le Monde.
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Бюджетный кроссовер Kia Sportage пользуется большим спросом
Бюджетная модель присутствует одновременно с новым поколением кроссовера.
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Армия и оружие
ВСУ сосредоточили бронетехнику к западу от Донецка — разведка ДНР
Дюжину единиц бронетехники сосредоточили украинские силовики к западу от Донецка, 21 декабря сообщили в Управлении Народной милиции ДНР со ссылкой на данные разведки.
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Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН
Новоназначенный посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что половина россиян, работающих в ООН, являются агентами ФСБ.
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Ксения Собчак грубо прокомментировала фото Яны Рудковской
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