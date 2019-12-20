Политика

РосбалтРосбалтМосква и Киев договорились о продолжении транзита газа через Украину

Москва и Киев договорились о продолжении транзита газа через территорию Украины. Об этом сообщил журналистам представитель «Газпрома», передает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать302

Подробнее о событии

Москва и Киев договорились по транзиту газа

РИА Новостивчера в 14:14

Москва и Киев подписали протокол о продолжении транзита газа через Украину

Интерфаксвчера в 13:35

Россия и Украина договорились о транзите газа и снятии взаимных требований

Телеканал 360°вчера в 14:35

«Газпром» и «Нафтогаз» договорились о транзите газа в Европу

РБКвчера в 13:33

Россия и Украина подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий

ТАССвчера в 13:26

Запахло газом: РФ и Украина договорились о транзите голубого топлива

Известиявчера в 16:25

Россия и Украина договорились о продлении транзита

Коммерсантъвчера в 14:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 06:42, Ашберн
Общество

Украина назвала сроки реализации договоренностей по газу из России

Россия неоднократно отмечала, что готова сохранить часть транзита через Украину, несмотря на скорый запуск «Северного потока – 2». При этом российская сторона призывала учесть в новом договоре интересы обеих сторон, а также обнулить претензии к «Газпрому».
Известия 06:13
Происшествия

Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы

Lenta.ru 19 декабря в 11:20
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Российская газета 05:33
Политика

Подрядчик «Северного потока-2» приостановил работы после угроз США

После принятия бюджета конгрессом два американских сенатора-республиканца направили письмо в адрес Allseas, потребовав от компании прекратить все работы по газопроводу.
РБК вчера в 19:21
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

REGNUM вчера в 16:55
Наука

Активный образ жизни не помог детям индейцев потратить больше калорий

Считается, что при этом организму потребуется потратить больше энергии и не останется излишков питательных веществ, которые можно было бы запасти в жировой ткани.
N+1 вчера в 05:20
Финансы

Официальный курс доллара понизился на 12 копеек, евро — на 21

Курс доллара понизился на 12,12 копейки, составив 62,4071 рубля (62,5283 рубля на 20 декабря).
Банки.ру вчера в 05:33
Наука

Обнаружен древнейший в мире лес

Международная команда ученых при обследовании заброшенного песчаного карьера в местечке под названием Каир в штате Нью-Йорк (США) обнаружила ископаемые деревья, возраст которых составляет не менее 386 миллионов лет и которые являются древнейшими на нашей планете.
Российская газета вчера в 07:14
Политика

Украина опубликовала протокол трехсторонней встречи по газу

Правительство Украины опубликовало протокол встречи представителей Европейского Союза, Украины и России, а также компаний «Оператор газотранспортной системы Украины», НАК «Нафтогаз Украины», и ПАО «Газпром».
Lenta.ru 06:32
Хоккей

Овечкин стал шестым в истории НХЛ по голам на выезде

Стоит отметить, что российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин в этой игре отметился голом и результативной передачей.
Газета.Ru 06:19
Общество

Лукашенко заявил о концептуальной договоренности с Россией по газу

Газета.Ru вчера в 09:57
Армия и оружие

Киев закупит новое вооружение благодаря финпомощи США

США выделяет Украине $300 млн военной помощи, благодаря которой Киев сможет закупить новое вооружение, в том числе прибрежные оборонительные комплексы, противокорабельные ракеты и летальное оружие.
News.ru 06:24
Происшествия

Самолет, летевший из Гоа в Москву, совершил экстренную посадку в Баку

Самолет авиакомпании Azur Air, следовавший из Гоа в Москву, совершил в субботу экстренную посадку в Баку из-за технических проблем.
ТАСС 05:01
Происшествия

Baza назвала имена убитых на Лубянке силовиков

Издание Baza опубликовало имена сотрудников ФСБ и ГИБДД, которых 19 декабря застрелил житель Подольска Евгений Манюров.
Инфо24 05:45
Политика

Россию с газом обманули дважды — мнение

Ну пусть 12, Россия готова была подписать год продления, чтобы достроить "Северный поток — 2" и потом спокойно разговаривать.
Rusvesna.su 05:17
Происшествия

В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека

Два человека погибли, еще четыре пострадали при наезде грузовика на пять легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
РИА Новости 00:30
Кино

Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

Матч ТВ вчера в 03:39
Футбол

Губерниев отреагировал на слова Семина о «говорящем попугае»

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на выпад в свой адрес со стороны наставника "Локомотива" Юрия Семина.
Газета.Ru 06:06
Кино

Умерла сыгравшая девушку Бонда французская актриса

Актриса Клодин Оже, ставшая первой француженкой, сыгравшей девушку Бонда, умерла в Париже в возрасте 78 лет, сообщает Le Figaro и Le Monde.
РБК вчера в 04:11
Авто

Бюджетный кроссовер Kia Sportage пользуется большим спросом

Бюджетная модель присутствует одновременно с новым поколением кроссовера.
ГЛАС.RU 00:45
Происшествия

В Волгоградской области автобус столкнулся с КамАЗом

Заказной автобус с 57 гражданами Узбекистана столкнулся с грузовиком КамАЗ на трассе в Волгоградской области, пять человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.
РИА Новости 02:57
Наука

Кофеин оказался помощником при неправильном питании

Животные, которым давали кофеин из чая мате, кофе или синтетических источников, накапливали меньше жира в организме, чем крысы во второй группе.
ToDay News Ufa вчера в 07:15
Футбол

Бакаев: «Получаю удовольствие от работы с Тедеско и Шюррле»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от работы под руководством Доменико Тедеско.
Sport24.ru 05:12
Шоу-бизнес

Нюша рассказала о домогательствах со стороны продюсера

Популярная певица Нюша дала интервью YouTube шоу «Ходят слухи», в ходе которого она рассказала о психологической травме, полученной в 12 лет.
SM News 05:23
Происшествия

Нетрезвый житель Челябинска забил до смерти месячного сына из-за плача

Житель Челябинска, будучи в нетрезвом состоянии, до смерти забил младенца из-за того, что тот плакал.
Газета.Ru 05:57
Футбол

«Барселона» желает избавиться от Семеду

Интересно, что летом «Барселона» отклонила предложение в размере € 40 млн неизвестного клуба по Семеду.
Чемпионат 06:21
Общество

Медведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев усомнился в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с двадцати до десяти километров в час, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
РИА Новости вчера в 11:31
Армия и оружие

ВСУ сосредоточили бронетехнику к западу от Донецка — разведка ДНР

Дюжину единиц бронетехники сосредоточили украинские силовики к западу от Донецка, 21 декабря сообщили в Управлении Народной милиции ДНР со ссылкой на данные разведки.
Красная весна 05:45
Политика

Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН

Новоназначенный посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что половина россиян, работающих в ООН, являются агентами ФСБ.
Lenta.ru 02:57
Шоу-бизнес

Ксения Собчак грубо прокомментировала фото Яны Рудковской

Телеведущая грубо прокомментировала фото Рудковской, посоветовав ей оголить другую, более интимную часть тела.
DixiNews вчера в 13:51
Как работают Яндекс.Новости?
Газовый конфликт России и УкраиныБольше новостей по теме
Главное