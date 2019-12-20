Политика

ИзвестияИзвестияРоссия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа

«Стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — цитирует его слова «РИА Новости». Других подробностей представитель компании не сообщил.
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с чего всё началось

Россия и Украина могут подписать новый контракт по газу до Нового года

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину ожидается до нового года, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Козак.
РИА Новостивчера в 15:58

Подробнее о событии

Россия и Украина договорились о транзите газа и снятии взаимных требований

Телеканал 360°вчера в 14:35

Запахло газом: РФ и Украина договорились о транзите голубого топлива

Известиявчера в 16:25

Москва и Киев договорились по транзиту газа

РИА Новостивчера в 14:14

Россия и Украина договорились о продолжении транзита газа в Европу

Эхо Москвы00:00

«Газпром» и «Нафтогаз» договорились о транзите газа в Европу

РБКвчера в 13:33

Россия и Украина подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий

ТАССвчера в 13:26

Москва и Киев подписали протокол о продолжении транзита газа через Украину

Интерфаксвчера в 13:35
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Политика

ФРГ осудила санкции США против «Северного потока – 2»

Правительство Германии выразило сожаление в связи с вступлением в силу санкций США против проектов газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», назвав их вмешательством в дела Европы.
Известия 02:32
Энергетика

Миллер рассказал о газовом соглашении с Украиной

С "Оператором ГТС Украины" российская компания подпишет межоператорское соглашение, а "Нафтогаз" - транспортное соглашение на бронирование мощностей ГТС Украины.
Российская газета 05:58
Политика

Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН

Новоназначенный посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что половина россиян, работающих в ООН, являются агентами ФСБ.
Lenta.ru 02:57
Кино

В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Девятый эпизод долгожданных "Звездных войн" под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker выходит в российский прокат.
Evo-rus.com вчера в 14:47
Происшествия

Подростки массово избили полицейских в Апатитах

Рядом с Дворцом культуры в Апатитах произошла массовая драка между школьниками и сотрудниками полиции.
News.ru 06:37
Политика

Эксперт оценил подписание Россией и Украиной протокола по транзиту

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT подписание Россией и Украиной протокола договорённостей о продолжении транзита газа через украинскую территорию и урегулировании взаимных требований.
RT на русском вчера в 14:24
Культура

Музыкальный фильм Пугачевой провалился в прокате

Танцевальные номера в фильме были поставлены хореографом Егором Дружиным, который признался, что был измотан сотрудничеством с Пугачевой, но остался доволен итоговым результатом.
Усолье.Инфо 17 декабря в 22:12
Общество

Роскачество назвало лучшие игристые вина

REGNUM вчера в 00:33
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru 19 декабря в 17:21
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в использовании лазерного оружия на Донбассе

Украинская сторона обвинила непризнанные республики Донбасса в минометном обстреле своих позиций из орудий 82-мм калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.
ГЛАС.RU 03:07
Кино

На Netflix вышел первый сезон сериала «Ведьмак»

Известия вчера в 09:30
Армия и оружие

В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»

В России закончились государственные испытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С".
Газета.Ru 00:50
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

REGNUM вчера в 16:55
Музыка

Зрители раскритиковали выступление подопечной Шнурова на шоу «Голос»

VSE42.RU 00:31
Авто

Стала известна стоимость «Русского Прадо» от УАЗ

Автоновости дня 18 декабря в 04:46
Игры

Ubisoft Montreal отменила игру, которую разрабатывала три года

Над игрой, которая находилась в разработке три года, трудилась команда, создававшая серию Watch Dogs.
Cyber.sports.ru 04:40
Происшествия

Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы

Lenta.ru 19 декабря в 11:20
Общество

Лукашенко заявил о концептуальной договоренности с Россией по газу

Газета.Ru вчера в 09:57
Политика

Партия Зеленского провела корпоратив на бывшем вертодроме Януковича

РБК 04:50
Шоу-бизнес

Мужу Заворотнюк заблокировали счета

По решению налоговой службы Санкт-Петербурга мужу российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигуристу Петру Чернышеву заблокировали финансовые операции в одном из банков России.
Lenta.ru 06:46
Футбол

Юрген Клопп: «Многим в Европе плевать на клубный чемпионат мира»

В Европе мнение о Клубном чемпионате мира отличается от отношения к нему в Южной Америке. Мы хотим это изменить, для этого нужно побеждать.
Bobsoccer вчера в 08:15
Происшествия

Нетрезвый житель Челябинска забил до смерти месячного сына из-за плача

Житель Челябинска, будучи в нетрезвом состоянии, до смерти забил младенца из-за того, что тот плакал.
Газета.Ru 05:57
Общество

Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола для россиян

Отмечается, что дороже всего новогоднее застолье выйдет для жителей Чукотки - в 9528,58 руб. А самый дешевый новогодний стол окажется в Ингушетии - 3500 руб. Для москвичей эта цифра составит 7933,34 руб. В ведомстве уточнили, что больше всего подорожали сыры - на 11,17%.
Газета.Ru 04:11
Хоккей

«Торпедо» разгромило на выезде «Куньлунь» в матче КХЛ

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" нанес поражение с разгромным счетом пекинской команды "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Игра проходила льду пекинской "Шоуган-Арена" и закончилась победой госте со счетом 7:2.
REGNUM 05:33
Армия и оружие

Эффективность С-400 в Турции вызвала негодование США

В ходе учебного боя С-400 удалось зафиксировать все цели. Это вызвало волну возмущения в Америке.
RuNews24.ru 00:36
Спорт

СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории

Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.
Газета.Ru 05:08
Единоборства

Саид Нурмагомедов потерпел первое поражение в UFC

Российский боец смешанного стиля Саид Нурмагомедов проиграл бразильцу Раони Барселосу на турнире UFC Fight Night 165 в южнокорейском Пусане.
RT на русском 03:41
Армия и оружие

Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиошумы

REGNUM вчера в 23:48
Происшествия

В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека

Два человека погибли, еще четыре пострадали при наезде грузовика на пять легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
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Происшествия

В Волгоградской области автобус столкнулся с КамАЗом

Заказной автобус с 57 гражданами Узбекистана столкнулся с грузовиком КамАЗ на трассе в Волгоградской области, пять человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.
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