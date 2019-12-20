Политика
ИзвестияРоссия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа
«Стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — цитирует его слова «РИА Новости». Других подробностей представитель компании не сообщил.
Читать в источнике
Оценить323
с чего всё началось
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину ожидается до нового года, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Козак.РИА Новостивчера в 15:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Россия и Украина договорились о транзите газа и снятии взаимных требований
Телеканал 360°вчера в 14:35
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 06:57, Ашберн
Политика
ФРГ осудила санкции США против «Северного потока – 2»
Правительство Германии выразило сожаление в связи с вступлением в силу санкций США против проектов газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», назвав их вмешательством в дела Европы.
Энергетика
Миллер рассказал о газовом соглашении с Украиной
С "Оператором ГТС Украины" российская компания подпишет межоператорское соглашение, а "Нафтогаз" - транспортное соглашение на бронирование мощностей ГТС Украины.
Политика
Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН
Новоназначенный посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что половина россиян, работающих в ООН, являются агентами ФСБ.
Кино
В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Девятый эпизод долгожданных "Звездных войн" под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker выходит в российский прокат.
Происшествия
Подростки массово избили полицейских в Апатитах
Рядом с Дворцом культуры в Апатитах произошла массовая драка между школьниками и сотрудниками полиции.
Политика
Эксперт оценил подписание Россией и Украиной протокола по транзиту
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT подписание Россией и Украиной протокола договорённостей о продолжении транзита газа через украинскую территорию и урегулировании взаимных требований.
Культура
Музыкальный фильм Пугачевой провалился в прокате
Танцевальные номера в фильме были поставлены хореографом Егором Дружиным, который признался, что был измотан сотрудничеством с Пугачевой, но остался доволен итоговым результатом.
Общество
Роскачество назвало лучшие игристые вина
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в использовании лазерного оружия на Донбассе
Украинская сторона обвинила непризнанные республики Донбасса в минометном обстреле своих позиций из орудий 82-мм калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.
Кино
На Netflix вышел первый сезон сериала «Ведьмак»
Армия и оружие
В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»
В России закончились государственные испытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С".
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Авто
Стала известна стоимость «Русского Прадо» от УАЗ
Игры
Ubisoft Montreal отменила игру, которую разрабатывала три года
Над игрой, которая находилась в разработке три года, трудилась команда, создававшая серию Watch Dogs.
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы
Общество
Лукашенко заявил о концептуальной договоренности с Россией по газу
Шоу-бизнес
Мужу Заворотнюк заблокировали счета
По решению налоговой службы Санкт-Петербурга мужу российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигуристу Петру Чернышеву заблокировали финансовые операции в одном из банков России.
Футбол
Юрген Клопп: «Многим в Европе плевать на клубный чемпионат мира»
В Европе мнение о Клубном чемпионате мира отличается от отношения к нему в Южной Америке. Мы хотим это изменить, для этого нужно побеждать.
Происшествия
Нетрезвый житель Челябинска забил до смерти месячного сына из-за плача
Житель Челябинска, будучи в нетрезвом состоянии, до смерти забил младенца из-за того, что тот плакал.
Общество
Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола для россиян
Отмечается, что дороже всего новогоднее застолье выйдет для жителей Чукотки - в 9528,58 руб. А самый дешевый новогодний стол окажется в Ингушетии - 3500 руб. Для москвичей эта цифра составит 7933,34 руб. В ведомстве уточнили, что больше всего подорожали сыры - на 11,17%.
Хоккей
«Торпедо» разгромило на выезде «Куньлунь» в матче КХЛ
Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" нанес поражение с разгромным счетом пекинской команды "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Игра проходила льду пекинской "Шоуган-Арена" и закончилась победой госте со счетом 7:2.
Армия и оружие
Эффективность С-400 в Турции вызвала негодование США
В ходе учебного боя С-400 удалось зафиксировать все цели. Это вызвало волну возмущения в Америке.
Спорт
СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории
Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.
Единоборства
Саид Нурмагомедов потерпел первое поражение в UFC
Российский боец смешанного стиля Саид Нурмагомедов проиграл бразильцу Раони Барселосу на турнире UFC Fight Night 165 в южнокорейском Пусане.
Армия и оружие
Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиошумы
Происшествия
В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека
Два человека погибли, еще четыре пострадали при наезде грузовика на пять легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Происшествия
В Волгоградской области автобус столкнулся с КамАЗом
Заказной автобус с 57 гражданами Узбекистана столкнулся с грузовиком КамАЗ на трассе в Волгоградской области, пять человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.