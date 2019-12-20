Мы очень качественно отработали конечный протокол решения, который нас приближает к подписанию финальных договоров, и который мы действительно готовы представить для согласования с нашими столицами. В ближайшее время, я уверен, что мы достигнем положительных результатов для всех сторон.

1-го января заканчивается 10-летний транзитный контракт между российским газовым монополистом и "Нафтогазом Украины". Накануне Владимир Путин заявил, что Россия будет сохранять транзит газа в Европу через Украину, хотя этот маршрут обходится ей дороже.

Россия, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по газу

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Общество В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.

Культура Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате По информации репортеров программы «Ты не поверишь!» телеканала НТВ, премьерный фильм Аллы Борисовны не принес ей никакой прибыли.

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