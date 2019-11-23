Политика
RT на русскомМосква и Киев не разрешили разногласия в ходе арбитража в Гааге
России и Украине не удалось разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, которое прошло 21 ноября. Такое сообщение опубликовало российское Министерство иностранных дел.
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Футбол
«Зенит» назвал стартовый состав на матч с «Рубином»
Гостевой матч начнется в Казани в 14:00. Сине-бело-голубые объявили стартовый состав на встречу с казанским клубом.
Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в матче чемпионата России
Грозненский "Ахмат" на выезде обыграл "Оренбург" в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.
Спорт
Шляхтин подал в отставку с поста президента ВФЛА
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку.
Политика
Медведев поставил задачи «Единой России» на предстоящих выборах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал главные задачи партии «Единая Россия» на предстоящих в 2020–2021 годах выборах.
Происшествия
В Абхазии убиты два криминальных авторитета
В центре Сухума у ресторана "Сан-Ремо" в перестрелке были убиты два криминальных авторитета.
Фигурное катание
Российская фигуристка Косторная победила на этапе Гран-при в Японии
Фигуристка Алена Косторная выиграла золотую медаль на соревнованиях одиночниц на последнем этапе Гран-при в японском городе Саппоро.
Здоровье
Если бы медтест не отменили: бокал вина — и ты алкоголик без машины
Презумпция виновности Количество людей, которые столкнулись бы с этими трудностями, нетрудно обозначить: ежегодно в России порядка 5,5 млн человек по тем или иным причинам обращаются за выдачей водительского удостоверения.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Политика
Пушков заявил о намерении США «заработать» на поставках газа Украине
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказался на тему начала поставок американского сжиженного природного газа на Украину, отметив желание США «заработать».
Происшествия
СК объявил в розыск нижегородского «вора в законе»
По версии следствия, в мае 2013 года Жаринов занял высшее положение в преступном сообщества — «вор в законе».
Шоу-бизнес
Постаревшая Наталья Андрейченко вышла в свет
Периодически Андрейченко таки появляется на публике в России, и каждый такой её выход в свет становится огромным событием для всех поклонников и журналистов.
Здоровье
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
Кино
Netflix представила названия всех эпизодов первого сезона «Ведьмака»
Netflix опубликовала названия всех эпизодов первого сезона «Ведьмака». Создатели экранизации представили все серии в твиттере.
Общество
Софию Ротару хотят лишить звания народной артистки
Издание "Телепрограмма" сообщает, что своими действиями Манукян поддержал ведущую «Песни года» Ангелину Вовк, которая выступила против возвращения в Россию Софии Ротару.
Хоккей
«Ак Барс» в Нур-Султане обыграл «Барыс»
22 ноября "Ак Барс" в Нур-Султане обыграл "Барыс" со счётом 5:1. Тренеры казанцев серьёзно обновили состав.
Игры
Nintendo выпустила рекламу Switch, в том числе для детей
Происшествия
Пострадавшие в ДТП с автобусом у рынка отправились домой
Пострадавших в аварии с автобусом у Центрального рынка отпустили домой.
Политика
Суд отказался рассматривать иск ФБК к Путину
Тверской суд Москвы отказался принять иск членов Фонда борьбы с коррупцией к президенту РФ Владимиру Путину.
Происшествия
Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море
В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".
Политика
Киев разрабатывает стратегию возвращения Крыма
Киев разрабатывает стратегию возвращения Крыма в рамках рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, сообщил представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич в интервью изданию «Левый Берег».
Общество
В Италии воссоздали «подводное» вино по древнегреческой технологии
Первая партия вина составила всего 40 бутылок, но уже нынешней осенью в подводные корзины, а затем в амфоры отправился новой урожай винограда.
Армия и оружие
NI: автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Политика
Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
Спорт
В WADA рекомендовали признать РУСАДА не соответствующим кодексу
Комитетом по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) было рекомендовано исполкому организации признать деятельность Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующей антидопинговому кодексу.
Общество
Азовское море отступило от берега на 100 метров
Известно, что в Новороссийске на берегу Черного моря ветер ломал деревья и валил рекламные щиты, а военные корабли в порту пришлось закреплять дополнительными тросами.
Авто
Представлен электрический бронированный пикап Tesla Cybertruck
Американская компания Tesla показала первый в своей истории электрический пикап Cybertruck.