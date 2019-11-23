Политика

RT на русскомRT на русскомМосква и Киев не разрешили разногласия в ходе арбитража в Гааге

России и Украине не удалось разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, которое прошло 21 ноября. Такое сообщение опубликовало российское Министерство иностранных дел.
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