России и Украине не удалось разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, которое прошло 21 ноября. Такое сообщение опубликовало российское Министерство иностранных дел.

Москва и Киев не разрешили разногласия в ходе арбитража в Гааге

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