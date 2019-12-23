Энергетика

Газета.RuГазета.RuМосква и Киев зафиксировали цену на транзит газа на следующие пять лет

Российский вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что Россия и Украина договорились о фиксированной цене за транзит газа на последующие пять лет, передает ТАСС.
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Москва и Киев зафиксировали цену на транзит газа на следующие пять лет

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Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации.
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