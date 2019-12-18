Экономика
ИзвестияМосква и Минск договорились о компенсации за налоговый маневр
Отмечается, что за шестилетний налоговый маневр Белоруссия приобретала российскую нефть без выплаты необходимой пошлины, однако с 2019 года эта схема перестала действовать. Посол республики в России Владимир Семашко подчеркнул, что вопрос компенсации решится не ранее 2022 года.
Читать в источнике
Оценить99
с чего всё началось
РБК узнал, каким образом Россия и Белоруссия договорились насчет одной из самых сложных проблем в рамках интеграционного процесса — так называемой компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли. Минск оценивал свои потери из-за маневра в 2019–2024 годах в $10,5–11 млрд.РБК17 декабря в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 15:07, Ашберн
Показать все источники
На кону 1,5 млрд долларов. Беларусь и Россия договорились о компенсации за налоговый маневр?
КП - Беларусьвчера в 07:39
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 15:07, Ашберн
Общество
Путин рассказал об уголовных делах из-за задержания Голунова
Из-за задержания спецкора «Медузы» Ивана Голунова возбудили уголовные дела в отношении пятерых полицейских, рассказал президент Владимир Путин.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Политика
Россия и Украина достигли соглашения по газу
Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа в Европу со следующего года.
Здоровье
Минздрав: после инфаркта и инсульта лекарства выдадут бесплатно
По словам Вероники Скворцовой, с 2020 года бесплатно лекарственными препаратами обеспечат людей, которые перенесли острые сосудистые нарушения (острый инфаркт миокарда и острый коронарный синдром), а также операции на сосудах и сердце.
Футбол
Слуцкий официально возглавил «Рубин»
Общество
Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян
Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике
Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
Политика
Путин признал долг «Газпрома» перед Украиной
Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража.
Экономика
Федералы поставили на место чиновников Зауралья, обманувших президента
Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго остановили надвигающийся кризис в Курганской области: ведомства отказались идти на поводу у амбиций местных чиновников, и не стали пересматривать систему расчета тарифов на электроэнергию в Зауралье.
Общество
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Общество
В Британии живет девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»
У девочки наблюдается быстрое старение клеток, и врачи не могут с уверенностью прогнозировать, что ждет ребенка в будущем.
Шоу-бизнес
«Я ей не нравилась»: Подольская об отношениях с Пугачевой
Певица рассказала, что у нее не сложились отношения с Аллой Пугачевой, отметив, что «она ей не нравилась».
Общество
Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом
Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
Хоккей
ЦСКА обыграл СКА на футбольной арене в Санкт-Петербурге
Общество
Мособлсуд утвердил приговор осужденной в РФ израильтянке Иссахар
Московский областной суд оставил в силе приговор Химкинского суда израильтянке Нааме Иссахар, осужденной в России за контрабанду наркотиков.
Происшествия
В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве ювелира
"Следователем задержаны два москвича 1966 и 1980 годов рождения, подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого без головы и кистей рук было обнаружено 13 декабря на берегу реки Руза вблизи деревни Шорново Рузского городского округа", - сообщила Врадий.
Футбол
Леви: возможно, Почеттино вернётся в «Тоттенхэм»
Что касается «Тоттенхэма», то, возможно, однажды он вернётся к нам.
Космос
Boeing отправляет первую капсулу на МКС
США для транспортировки своих экипажей на МКС сотрудничали с Россией, но в 2014 году заключили многомиллиардный контракт с Boeing и SpaceX.
Шоу-бизнес
Мама Анастасии Заворотнюк перестала платить за элитную квартиру в центре Москвы
По данным УФССП по Москве, мама Заворотнюк задолжала почти 50 тысяч рублей за коммунальные услуги.
Кино
В российский прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Первая часть трилогии вышла в мировой прокат в 2015 году. Сюжет ленты построен на истории о Люке Скайуокере, которого сыграл Марк Хэмилл.
Происшествия
Воспитатель московского детсада разрисовала малышей зеленкой, чтобы скрыть «побои»
Чтобы скрыть синяк на руке ребенка, женщина разрисовала своего воспитанника, а заодно и еще пол группы детей, зеленкой.
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Шестуна
"Сегодня, 19 декабря 2019 года, в Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна",- сказали в надзорном ведомстве.
Происшествия
В Белоруссии казнили убийцу двух женщин
Смертный приговор в отношении убийцы двух женщин Александра Осиповича приведен в исполнение в Белоруссии, сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области республики Ольга Иванова.
Политика
Путин пошутил об украинских танках на Кубани
В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
Политика
Путин рассказал об индексации пенсий
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, что в будущем ожидает пенсионеров, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Общество
Путин пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья
Российского президента Владимира Путина спросили о том, какие меры поддержки будут проводиться в Зауралье, чтобы снизить поток уезжающих жителей.
Политика
Журналист «ДДД» принимает участие в пресс-конференции Владимира Путина
Сегодня, 19 декабря, в Москве в Центре международной торговли проходит большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
Общество
Минкомсвязи назвало дату учений по «суверенному Рунету»
В ведомстве уточнили, что такие учения проводятся в рамках закона о суверенном Рунете и носят исследовательский характер.
Политика
Путин ответил почти на 80 вопросов во время большой пресс-конференции
Президенту России Владимиру Путину во время большой пресс-конференции задали 77 вопросов.