Экономика

ИзвестияИзвестияМосква и Минск договорились о компенсации за налоговый маневр

Отмечается, что за шестилетний налоговый маневр Белоруссия приобретала российскую нефть без выплаты необходимой пошлины, однако с 2019 года эта схема перестала действовать. Посол республики в России Владимир Семашко подчеркнул, что вопрос компенсации решится не ранее 2022 года.
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с чего всё началось

Москва и Минск договорились о схеме «компенсаций» за налоговый маневр

РБК узнал, каким образом Россия и Белоруссия договорились насчет одной из самых сложных проблем в рамках интеграционного процесса — так называемой компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли. Минск оценивал свои потери из-за маневра в 2019–2024 годах в $10,5–11 млрд.
РБК17 декабря в 23:00

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Москва и Минск договорились о компенсации за налоговый маневр

Известиявчера в 01:44

РБК: Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр

Коммерсантъвчера в 01:08

РБК: Москва и Минск договорились о компенсации за налоговый маневр

РИА Новостивчера в 01:15

Россия компенсирует Белоруссии налоговый маневр

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РБК: Москва компенсирует Минску введение налогового маневра обратным акцизом

ТАСС17 декабря в 23:48

Москва и Минск договорились о схеме «компенсаций» за налоговый маневр

РБК17 декабря в 23:00

Белорусские НПЗ переработают 24 млн тонн нефти в 2020 году

OilCapital.ru16 декабря в 06:32
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На кону 1,5 млрд долларов. Беларусь и Россия договорились о компенсации за налоговый маневр?

КП - Беларусьвчера в 07:39
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 15:07, Ашберн
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