Экономика
ИзвестияМосква и Минск договорились о компенсации за налоговый маневр
Отмечается, что за шестилетний налоговый маневр Белоруссия приобретала российскую нефть без выплаты необходимой пошлины, однако с 2019 года эта схема перестала действовать. Посол республики в России Владимир Семашко подчеркнул, что вопрос компенсации решится не ранее 2022 года.
Читать в источнике
Оценить96
с чего всё началось
РБК узнал, каким образом Россия и Белоруссия договорились насчет одной из самых сложных проблем в рамках интеграционного процесса — так называемой компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли. Минск оценивал свои потери из-за маневра в 2019–2024 годах в $10,5–11 млрд.РБКвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 16:26, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 16:26, Ашберн
Политика
Комитет Сената США одобрил пакет санкций против России
Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил пакет санкций против России, сообщает Bloomberg.
Политика
В ООН приняли российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма
Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент РИА Новости.
Гаджеты
Появились детальные изображения PlayStation 5 и DualShock 5
Графический дизайнер Джузеппе Спинелли (Giuseppe Spinelli) под ником Snoreyn, воссоздал реалистичные изображения девкита PlayStation 5 и джойстика DualShock 5. За основу были взяты ранее опубликованные чертежи ресурса Letsgodigital.
Политика
Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию
Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.
Космос
Телескоп VLT обнаружил древнюю звездную вспышку в центре галактики
Ученые с помощью телескопа VLT смогли обнаружить древнюю область звездообразования в центре Млечного Пути.
Политика
Ельцин лично вызволил Дудаева из-под ареста в Боснии
Президент непризнанной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Джохар Дудаев был вызволен из-под ареста в Боснии и Герцеговине, куда он прибыл с визитом в сентябре 1992 года, после звонка первого президента России Бориса Ельцина.
Общество
Пятилетняя россиянка вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров
Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube.
Космос
Астрономы не нашли объяснения звезде с радиопеременностью
Ученые обнаружили новый переменный радиоисточник MKT J170456.2−482100, положение которого совпадает с известной активной звездой TYC 8332-2529-1.
Общество
Госдума приравняла сжигание мусора к переработке
Госдума признала сжигание твердых коммунальных отходов для производства электрической или тепловой энергии переработкой.
Общество
Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти
Политика
Донбасс и Киев не согласовали обмен пленными
Заседание до сих пор продолжается.
Происшествия
Непогода задержала «Ласточку» из Пскова в Петербург
Электропоезд «Ласточка» сообщением Псков — Петербург прибудет на Балтийский вокзал с опозданием.
Армия и оружие
На комиссии Минобороны РФ обсудят инновационные проекты и технологии
Участники обсудят работу по инновационным проектам и технологиям в 2019 году.
Общество
В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском
Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
Общество
Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили
Большинство из задержанных в аэропорту "Домодедово" граждан Израиля отпустили, сообщили РИА Новости в израильском посольстве.
Авто
Перечислен рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов
Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов разных возрастных категорий.
Шоу-бизнес
Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа
Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Общество
В Великобритании у девочки диагностировали болезнь Бенджамина Баттона
У 2-летней девочки в Великобритании диагностировали самое редкое на Земле аутосомно-рецессивное заболевание – мандибулоакральная дисплазия.
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Экономика
Есть ли у Украины шансы пополнить казну за счет активов «Газпрома»
Оспаривание процедуры – единственный шанс «Газпрома», поскольку в самом газовом контракте 2009 года оговорено, что решение Стокгольмского арбитража не подлежит оспариванию.
Фигурное катание
Алина Загитова тренируется в парном катании в ледовом шоу Навки
Ранее Загитова заявила, что приостанавливает участие в соревнованиях, но продолжит тренироваться.
Футбол
«Сочи» разорвал контракт с Кудряшовым
Гендиректор "Сочи" Дмитрий Рубашко сообщил, что южане расторгли контракт с защитником сборной России Фёдором Кудряшовым.
Политика
В российском МИДе оценили проект о децентрализации Украины
Поправки в конституцию Украины о децентрализации страны и проект продления на год закона об особом статусе Донбасса требуют пояснения, говорится в опубликованном на сайте МИД России комментарии.
Футбол
Форму для сборной России по футболу переделают
Компания Adidas переделает форму сборной России по футболу. Об этом рассказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
Хоккей
Хоккеист Зайцев прервал молчание и ответил олимпийскому чемпиону Кожевникову
Зайцева задели комментарии двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Александра Кожевникова.
Экономика
ВЭБ создает третьего по величине в России оператора грузовых вагонов
ВЭБ.РФ планирует передать «Атланту» в лизинг или в собственность «на рыночных условиях» весь свой парк грузовых вагонов – около 40 000 шт.
Кино
Фильм «Дылда» попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Политика
Россия расширила список запрещенных к ввозу товаров с Украины
Правительство России расширило список товаров, которые запрещено ввозить с Украины.