Экономика
ИзвестияМосква и Минск договорились о компенсации за налоговый маневр
Отмечается, что за шестилетний налоговый маневр Белоруссия приобретала российскую нефть без выплаты необходимой пошлины, однако с 2019 года эта схема перестала действовать. Посол республики в России Владимир Семашко подчеркнул, что вопрос компенсации решится не ранее 2022 года.
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с чего всё началось
РБК узнал, каким образом Россия и Белоруссия договорились насчет одной из самых сложных проблем в рамках интеграционного процесса — так называемой компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли. Минск оценивал свои потери из-за маневра в 2019–2024 годах в $10,5–11 млрд.РБКвчера в 23:00
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Украина рассчитывает, что с выполнением норм европейского законодательства ее позиции в переговорах по транзиту газа усилятся, также дополнительно будут защищены ее экономические интересы.
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Экономика
Обманутым дольщикам начали выплачивать компенсации в Якутии
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Энергетика
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Экономика
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Таганский районный суд в Москве удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank, в соответствии с которым постановлено взыскать с российского певца Филиппа Киркорова 779 тысяч евро задолженности, штрафов, а также процентов по кредитному договору.
Происшествия
В ООН назвали причины задержания тонны метадона во Внуково
В организации сообщили, что стоимость задержанной партии составляет $79,3 тыс. Партия метадона весом более тонны была обнаружена сотрудниками таможни московского аэропорта накануне.