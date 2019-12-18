РБК узнал, каким образом Россия и Белоруссия договорились насчет одной из самых сложных проблем в рамках интеграционного процесса — так называемой компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли. Минск оценивал свои потери из-за маневра в 2019–2024 годах в $10,5–11 млрд.

с чего всё началось

Отмечается, что за шестилетний налоговый маневр Белоруссия приобретала российскую нефть без выплаты необходимой пошлины, однако с 2019 года эта схема перестала действовать. Посол республики в России Владимир Семашко подчеркнул, что вопрос компенсации решится не ранее 2022 года.

Москва и Минск договорились о компенсации за налоговый маневр

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