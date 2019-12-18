Экономика

ИзвестияИзвестияМосква и Минск договорились о компенсации за налоговый маневр

Отмечается, что за шестилетний налоговый маневр Белоруссия приобретала российскую нефть без выплаты необходимой пошлины, однако с 2019 года эта схема перестала действовать. Посол республики в России Владимир Семашко подчеркнул, что вопрос компенсации решится не ранее 2022 года.
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с чего всё началось

Москва и Минск договорились о схеме «компенсаций» за налоговый маневр

РБК узнал, каким образом Россия и Белоруссия договорились насчет одной из самых сложных проблем в рамках интеграционного процесса — так называемой компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли. Минск оценивал свои потери из-за маневра в 2019–2024 годах в $10,5–11 млрд.
РБКвчера в 23:00

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Москва и Минск договорились о компенсации за налоговый маневр

Известия01:44

Москва и Минск договорились о схеме «компенсаций» за налоговый маневр

РБКвчера в 23:00

РБК: Москва и Минск договорились о компенсации за налоговый маневр

РИА Новости01:15

РБК: Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр

Коммерсантъ01:08

РБК: Москва компенсирует Минску введение налогового маневра обратным акцизом

ТАССвчера в 23:48

Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр

Lenta.ruвчера в 23:42

Россия компенсирует Белоруссии налоговый маневр

Газета.Ru02:26
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На кону 1,5 млрд долларов. Беларусь и Россия договорились о компенсации за налоговый маневр?

КП - Беларусь07:39
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 08:52, Ашберн
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