Экономика
ИзвестияМосква и Минск договорились о компенсации за налоговый маневр
Отмечается, что за шестилетний налоговый маневр Белоруссия приобретала российскую нефть без выплаты необходимой пошлины, однако с 2019 года эта схема перестала действовать. Посол республики в России Владимир Семашко подчеркнул, что вопрос компенсации решится не ранее 2022 года.
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с чего всё началось
РБК узнал, каким образом Россия и Белоруссия договорились насчет одной из самых сложных проблем в рамках интеграционного процесса — так называемой компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли. Минск оценивал свои потери из-за маневра в 2019–2024 годах в $10,5–11 млрд.РБКвчера в 23:00
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Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время может быть заключено соглашение между Молдавией и Газпромом на поставки природного газа на ближайшие три года.
Общество
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В Кремле подтвердили награждение министра спорта орденом
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Армия и оружие
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Больные, которые перенесли инфаркт или инсульт, острые сосудистые заболевания или операцию на сердце будут получать бесплатные лекарства, начиная со следующего года.
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Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон об особом статусе Донбасса, следует из данных в карточке документа на сайте Верховной рады.
Общество
В Волгоградской области объявили 31 декабря выходным днем
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Общество
Собянин возложил ответственность за «московское дело» на организаторов митингов
Ответственность за пострадавших на митингах и осужденных по «московскому делу» лежит на тех, кто призывал людей принимать участие в несанкционированных акциях, считает мэр Москвы Сергей Собянин.
Шоу-бизнес
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