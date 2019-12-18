Экономика

КомпанияКомпанияМосква и Минск договорились о компенсациях за налоговый маневр

Позднее российская сторона решила компенсировать стране-партнеру убытки от налогового маневра, которые, по оценке Минска, в 2019-2024 годы составят от 10,5 миллиарда до 11 миллиардов долларов. Отрицательный акциз введен в 2019 году для российских НПЗ.
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с чего всё началось

Москва и Минск договорились о схеме «компенсаций» за налоговый маневр

РБК узнал, каким образом Россия и Белоруссия договорились насчет одной из самых сложных проблем в рамках интеграционного процесса — так называемой компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли. Минск оценивал свои потери из-за маневра в 2019–2024 годах в $10,5–11 млрд.
РБК17 декабря в 23:00

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Москва и Минск договорились о компенсации за налоговый маневр

Известия18 декабря в 01:44

Москва и Минск договорились о схеме «компенсаций» за налоговый маневр

РБК17 декабря в 23:00

РБК: Москва и Минск договорились о компенсации за налоговый маневр

РИА Новости18 декабря в 01:15

РБК: Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр

Коммерсантъ18 декабря в 01:08

РБК: Москва компенсирует Минску введение налогового маневра обратным акцизом

ТАСС17 декабря в 23:48

Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр

Lenta.ru17 декабря в 23:42

Россия компенсирует Белоруссии налоговый маневр

Газета.Ru18 декабря в 02:26
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На кону 1,5 млрд долларов. Беларусь и Россия договорились о компенсации за налоговый маневр?

КП - Беларусь18 декабря в 07:39
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Происшествия

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Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

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Lenta.ru вчера в 17:21
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Политика

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РИА Новости вчера в 16:16
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

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РБК вчера в 22:22
Политика

Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту

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РИА Новости вчера в 21:52
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Происшествия

Общался с какими-то арабами: мать стрелка с Лубянки рассказала о сыне

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Lenta.ru вчера в 15:03
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Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Известия вчера в 17:50
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Кадыров поблагодарил Путина за слова о его отце

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Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам

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В Эстонии заявили о законности угроз в адрес журналистов Sputnik

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Слуцкий официально возглавил «Рубин»

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