Экономика
КомпанияМосква и Минск договорились о компенсациях за налоговый маневр
Позднее российская сторона решила компенсировать стране-партнеру убытки от налогового маневра, которые, по оценке Минска, в 2019-2024 годы составят от 10,5 миллиарда до 11 миллиардов долларов. Отрицательный акциз введен в 2019 году для российских НПЗ.
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с чего всё началось
РБК узнал, каким образом Россия и Белоруссия договорились насчет одной из самых сложных проблем в рамках интеграционного процесса — так называемой компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли. Минск оценивал свои потери из-за маневра в 2019–2024 годах в $10,5–11 млрд.РБК17 декабря в 23:00
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На кону 1,5 млрд долларов. Беларусь и Россия договорились о компенсации за налоговый маневр?
КП - Беларусьвчера в 07:39
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