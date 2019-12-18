Экономика

КомпанияКомпанияМосква и Минск договорились о компенсациях за налоговый маневр

Позднее российская сторона решила компенсировать стране-партнеру убытки от налогового маневра, которые, по оценке Минска, в 2019-2024 годы составят от 10,5 миллиарда до 11 миллиардов долларов. Отрицательный акциз введен в 2019 году для российских НПЗ.
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с чего всё началось

Москва и Минск договорились о схеме «компенсаций» за налоговый маневр

РБК узнал, каким образом Россия и Белоруссия договорились насчет одной из самых сложных проблем в рамках интеграционного процесса — так называемой компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли. Минск оценивал свои потери из-за маневра в 2019–2024 годах в $10,5–11 млрд.
РБК17 декабря в 23:00

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Москва и Минск договорились о компенсации за налоговый маневр

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РБК: Москва и Минск договорились о компенсации за налоговый маневр

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На кону 1,5 млрд долларов. Беларусь и Россия договорились о компенсации за налоговый маневр?

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