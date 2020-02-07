По итогам переговоров президентов двух стран в прошлом году было заявлено, что финальные договоренности в части интеграции блокируют три группы вопросов - в сфере нефти, газа и налогов.

с чего всё началось

Делегации России и Белоруссии в ходе переговоров в Сочи договорились об условиях поставок газа и нефти. Об этом сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Стороны согласились сохранить условия экспорта газа на условиях 2019 года.

Москва и Минск договорились о поставках нефти и газа

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