Экономика
Москва 24Москва и Минск договорились о поставках нефти и газа
Делегации России и Белоруссии в ходе переговоров в Сочи договорились об условиях поставок газа и нефти. Об этом сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Стороны согласились сохранить условия экспорта газа на условиях 2019 года.
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с чего всё началось
По итогам переговоров президентов двух стран в прошлом году было заявлено, что финальные договоренности в части интеграции блокируют три группы вопросов - в сфере нефти, газа и налогов.ТАСС07 февраля в 14:04
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 20:30, Ашберн
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Число жертв беспорядков в Казахстане выросло до 10
Армия и оружие
Как Украина планирует проводить военно-морские учения Sea Breeze
В этом году Минобороны Украины проведёт масштабные международные военно-морские учения Sea Breeze — 2020, сообщается на сайте военного ведомства страны.
Армия и оружие
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Футбол
«Сельта» обыграла «Севилью», Смолов получил желтую карточку
Российский форвард "Сельты" Федор Смолов получил желтую карточку на 80-й минуте. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Соловьев назвал сволочью мэра Львова
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Энергетика
В Литву прибыл пятый в этом году танкер с российским СПГ
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Общество
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Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой» рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ).