Экономика

РБКРБКМосква и Минск договорились о схеме «компенсаций» за налоговый маневр

Поддержка, как в России РБК узнал, каким образом Россия и Белоруссия договорились насчет одной из самых сложных проблем в рамках интеграционного процесса — так называемой компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли.
Читать в источнике
Комментировать118
с чего всё началось

Москва и Минск договорились о схеме «компенсаций» за налоговый маневр

РБК узнал, каким образом Россия и Белоруссия договорились насчет одной из самых сложных проблем в рамках интеграционного процесса — так называемой компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли. Минск оценивал свои потери из-за маневра в 2019–2024 годах в $10,5–11 млрд.
РБК17 декабря в 23:00

Подробнее о событии

Москва и Минск договорились о компенсации за налоговый маневр

Известиявчера в 01:44

Россия компенсирует Белоруссии налоговый маневр

Газета.Ruвчера в 02:26

РБК: Москва компенсирует Минску введение налогового маневра обратным акцизом

ТАСС17 декабря в 23:48

РБК: Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр

Коммерсантъвчера в 01:08

РБК: Москва и Минск договорились о компенсации за налоговый маневр

РИА Новостивчера в 01:15

Москва и Минск договорились о схеме «компенсаций» за налоговый маневр

РБК17 декабря в 23:00

Белорусские НПЗ переработают 24 млн тонн нефти в 2020 году

OilCapital.ru16 декабря в 06:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 09:09, Ашберн

На кону 1,5 млрд долларов. Беларусь и Россия договорились о компенсации за налоговый маневр?

КП - Беларусьвчера в 07:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 09:09, Ашберн
Политика

Путин рассказал о будущем пенсий в России

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал о дальнейшем повышении пенсионного возраста и об индексации пенсий после 2024 года.
Lenta.ru 08:52
Хоккей

Ковальчук может перейти в «Питтсбург» Малкина

Российский хоккеист Илья Ковальчук может стать партнером Евгения Малкина в "Питтсбурге".
Российская газета вчера в 00:41
Политика

В Чечне оценили заявление Путина о Кадырове и звании Героя России

В Чечне положительно оценили слова российского президента Владимира Путина, который заявил, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ежедневно подвергается смертельной опасности.
Газета.Ru 06:42
Политика

Путин заявил об отсутствии иностранных войск в Донбассе

В Донбассе нет иностранных войск, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
RT на русском 05:03
Общество

Путин объявил о росте зарплат россиян

По информации Росстата, наибольшие темпы роста зарплат наблюдаются в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
Lenta.ru 07:33
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $2,1 млрд

Международные резервы РФ на 13 декабря 2019 года составили $548,7 млрд, что на $2,1 млрд (0,4%) выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
ТАСС 08:32
Политика

Путин допустил отмену оговорки о двух сроках подряд для президента

Президент России Владимир Путин допустил возможность отмены оговорки "подряд" в статье Конституции о президентских сроках.
РИА Новости 07:12
Политика

Путин прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik в Эстонии

Президент России Владимир Путин отметил, что попытки Таллина помешать работе российского информагентства Sputnik в Эстонии не должны остаться незамеченными.
Известия 08:17
Политика

Путин прокомментировал бизнес своих предполагаемых дочерей

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции не стал признавать, что Катерина Тихонова и Мария Воронцова являются его дочерьми, но и не опроверг это заявление.
Ведомости 09:04
Происшествия

В ДТП с автобусом в Карелии пострадали 14 человек

РБК вчера в 14:14
Общество

Михаил Горбачев попал в больницу

Бывший президент СССР Михаил Горбачев сообщил о своей госпитализации в больницу. Об этом информирует агентство "Москва".
Газета.Ru 08:35
Политика

Путин рассказал, как пополнять население мигрантами

Чиновники отбирают одних кандидатов на проживание в стране и отказывают другим. В России нужен аналогичный подход.
REGNUM 07:06
Политика

ЕС продлил на полгода экономические санкции против России

"Совет [ЕС] продлил экономические санкции против России до 31 июля 2020 года", - говорится в заявлении.
ТАСС 08:10
Армия и оружие

В Кремле оценили заявление Генштаба о подготовке НАТО к конфликту

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление начальника российского Генштаба Валерия Герасимова о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту, сказал, что мнение «профессионалов может быть единственно верным».
RT на русском вчера в 05:23
Политика

Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда

Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.
РБК 05:41
Кино

«Звездные войны» возглавят американский бокс-офис

Газета.Ru 08:05
Политика

Путин ответил термином из дзюдо японскому журналисту о ядерной войне

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции выразил обеспокоенность размещением американского оружия на территории Японии, а также ответил журналисту из Токио, опасающемуся ядерной войны.
Экономика сегодня 08:00
Космос

Рогозин рассказал о планах по созданию «лифта» на Луну

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о некоторых деталях российской лунной программы.
Суть событий 16 декабря в 07:19
Политика

На Украине объяснили необходимость изменить соглашения по Донбассу

Вопрос о контроле над границей с Россией в зоне вооруженного конфликта в Донбассе стал одним из главных спорных моментов на переговорах Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным во время «нормандского саммита».
Lenta.ru 08:59
Политика

Путин объяснил дешевый газ для Белоруссии

Российские энергоносители поставляются в Белоруссию без пошлин. У республики самые дешевые цены среди всех зарубежных партнеров России.
Lenta.ru 06:47
Политика

Путин пообещал построить метро в Екатеринбурге после Красноярска

Владимир Путин ответил на просьбу журналистки из Екатеринбурга о помощи в строительстве метро.
ГЛАС.RU 08:12
Общество

Медведев утвердил новые правила маркировки автомобилей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое устанавливает новый порядок замены проржавевших номеров на автомобилях.
RT на русском 06:10
Общество

Путин призвал повысить базовую ставку оплаты труда врачей

Президент Владимир Путин требует избавиться от несправедливой разницы в оплате труда рядовых и главных врачей и повысить базовую ставку постоянного оклада.
ТАСС 04:55
Экономика

Власти закупят российские планшеты для переписи населения

Для проведения переписи населения в 2020 году планируется закупить российские планшеты, сообщила РБК пресс-секретарь первого вице-премьера и министра финансов Наталия Фоменко.
РБК 07:31
Футбол

В «Рубине» намекнули на назначение Слуцкого

Пресс-служба казанского футбольного клуба «Рубин» намекнула на возможное назначение российского специалиста Леонида Слуцкого главным тренером команды.
RT на русском 08:47
Культура

Фильм-концерт Пугачевой провалился в прокате

В фильме зрителям представлен процесс съемок концерта Пугачевой в Кремле. Мероприятие состоялось в апреле 2019 года.
NewInform 04:08
Политика

Путин рассказал об отношении к закону о домашнем насилии

Президент России во время большой пресс-конференции заявил, что общался со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, которая рассказала о сути законопроекта о домашнем насилии.
iReactor 06:53
Политика

Кучма предложил снова обсудить обмен пленными между Киевом и Донбассом

Представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма предложил в ходе этого разговора обсудить обмен пленными, сообщила его пресс-секретарь Дарья Олифер на своей странице в Facebook в четверг, 19 декабря.
Известия 07:32
Политика

Путин пообещал разобраться с проблемами ветеранов ВОВ на Кубани

С вопросом о положении ветеранов ВОВ на Кубани обратился журналист Сергей Комков.
Россия.Кубань 07:50
Происшествия

Начальника управления по СМИ Ростова-на-Дону задержали

ТАСС 06:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное