Экономика

РБКРБКМосква и Минск договорились о схеме компенсаций за налоговый маневр

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Поддержка, как в России РБК узнал, каким образом Россия и Белоруссия договорились насчет одной из самых сложных проблем в рамках интеграционного процесса — компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли. Минск оценивал свои потери из-за маневра в 2019–2024 годах в $10,5–11 млрд.
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Москва и Минск договорились о схеме компенсаций за налоговый маневр

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