Экономика

РБКРБКМосква и Минск договорились о схеме компенсаций за налоговый маневр

РБК узнал, каким образом Россия и Белоруссия договорились насчет одной из самых сложных проблем в рамках интеграционного процесса — компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли. Минск оценивал свои потери из-за маневра в 2019–2024 годах в $10,5–11 млрд.
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Москва и Минск договорились о схеме компенсаций за налоговый маневр

Поддержка, как в России РБК узнал, каким образом Россия и Белоруссия договорились насчет одной из самых сложных проблем в рамках интеграционного процесса — компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли. Минск оценивал свои потери из-за маневра в 2019–2024 годах в $10,5–11 млрд.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

РБК: Москва и Минск договорились о компенсации за налоговый маневр

РИА Новости01:15

РБК: Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр

Коммерсантъ01:08

Россия намерена компенсировать белорусским НПЗ налоговый манёвр обратным акцизом

Московский Комсомолец00:22

Россия и Белоруссия договорились о компенсациях за налоговый маневр

Газета.Ru00:41

РБК: Москва компенсирует Минску введение налогового маневра обратным акцизом

ТАССвчера в 23:48

Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр

Lenta.ruвчера в 23:42

Москва и Минск договорились о схеме компенсаций за налоговый маневр

РБКвчера в 23:00
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Хоккей

Ковальчук может перейти к Малкину в «Питтсбург»

Bookmaker-ratings.ru 00:47
Происшествия

Мужчина погиб под поездом на станции метро «Коломенская» в Москве

Российская газета 01:19
Политика

«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу

Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года.
РБК вчера в 14:39
Происшествия

ООН подтвердила, что задержанный во «Внуково» метадон принадлежит ей

В ООН подтвердили, что груз метадона, летевший в Таджикистан и задержанный в аэропорту "Внуково", был направлен в рамках программы ПРООН по профилактике ВИЧ, но с неверной маркировкой, организация находится в контакте с российскими властями для решения этого вопроса, заявил РИА Новости представитель Программы развития ООН.
РИА Новости вчера в 20:12
Политика

Зеленский предложил «убрать» «специальный статус» Севастополя

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать из Конституции страны упоминание о "специальном статусе" Севастополя.
Газета.Ru вчера в 22:41
Здоровье

Володин указал на низкую зарплату врачей

В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.
News.ru 16 декабря в 11:03
Экономика

СМИ узнали о недовольстве силовиков идеей упростить доступ к недрам

Правительство может отклонить предложенный Минприроды законопроект, который предлагает увеличить порогового значение для золотоносных участков недр федерального значения с 50 до 200 т. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к министерству.
РБК 00:19
Политика

В США прошли демонстрации за импичмент Трампа

Манифестации в поддержку импичмента президента США Дональда Трампа прошли во вторник в ряде американских городов.
ТАСС вчера в 23:28
Политика

В Совфеде заявили, что санкции США не остановят реализацию «СП-2»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал одобрение американским сенатом оборонного бюджета США на 2020 год, в который включены санкции против газопровода «Северный поток-2», а также военная помощь Киеву.
Аргументы и Факты вчера в 19:48
Происшествия

На Сахалине трех полицейских осудили за пытки женщины

Все трое осуждены за "совершение действий, выходящих за пределы их полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, совершенных с применением насилия и угрозой его применения".
Российская газета вчера в 21:16
Политика

Американский бизнес предостерег сенат США от введения «адских» санкций против России

Две американские бизнес-ассоциации предостерегли ключевой комитет сената от ужесточения санкций против России, пишет Bloomberg.
Forbes 01:23
Политика

Большинство россиян не видят изменений в отношениях с Украиной при Зеленском

Большинство россиян (67%) считают, что отношения между Москвой и Киевом не изменились после вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского.
ТАСС вчера в 17:46
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк показали журналистов, преследующих актрису

Близкие Анастасии Заворотнюк пожаловались на преследование со стороны журналистов.
РИА Новости 01:37
Армия и оружие

Новейшие истребители Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии

Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап "обкатки" в Сирии, рассказал начальник генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов.
РИА Новости вчера в 16:30
Происшествия

В Казани ГИБДД оштрафовала Деда Мороза на санях

В Казани у ТЦ «Кольцо» был замечен Мерседес с прицепленным сзади Дедом Морозом на санях.
Kazanfirst.ru вчера в 13:26
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости вчера в 04:19
Хоккей

Кучеров может вернуться на лед во вторник в матче с «Оттавой»

РИА Новости вчера в 04:11
Авто

АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4х4

Внедорожник получил новую приборную панель с белой подсветкой спидометра, тахометра и бортового компьютера с расширенными функционалом; более объемный бардачок, две 12-вольтовые розетки, доработанный тоннель пола с подстаканниками и нишами для мелких предметов, а также новый электронно управляемый блок управления климатической системой с тремя вращающимися рукоятками.
Автоновости дня 16 декабря в 04:20
Армия и оружие

В Генштабе заявили о подготовке НАТО к крупномасштабному конфликту

Сценарии интенсивных военных учений стран — участниц НАТО говорят о целенаправленной подготовке альянса к крупномасштабному военному конфликту.
РБК вчера в 17:43
Общество

Заброшенный из-за санкций особняк российского олигарха нашли в США

Lenta.ru вчера в 08:41
Политика

РБК: Калужский губернатор Анатолий Артамонов уйдет в Совет Федерации

Глава Калужской области Анатолий Артамонов, полномочия которого истекают в 2020 году, после отставки перейдет на работу в Совет Федерации.
БИЗНЕС Online 01:34
Экономика

ФАС накажет банки за «антиотмывочные» тарифы при переводах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует наказывать банки, которые, прикрываясь антиотмывочным законодательством, используют «прогрессивные» комиссии при денежном переводе юрлиц и индивидуальных предпринимателей на счета физлиц.
Коммерсантъ 00:47
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru вчера в 09:53
Происшествия

Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
RT на русском вчера в 21:59
Кино

Россияне выбрали лучшие фильмы года

Россияне выбрали лучшие фильмы 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику проекта «Кино Mail.ru».
Lenta.ru 01:37
Общество

«Росконтроль» назвал марки настоящего сливочного масла

Выяснилось, что только девять из 36 образцов оказались настоящим сливочным маслом.
Известия 00:59
Шоу-бизнес

Бузова не выбрала ни одного из участников проекта «План Б»

Напомним, в финале проекта Бузова должна была сделать выбор между моделью Романом Гриценко и хоккеистом Валерием Поповичем, но выгнала их обоих.
МонаВиста вчера в 00:20
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отказалась выступать на новогодних огоньках

Елена Чупракова, концертный директор народной артистки СССР Аллы Пугачевой сообщила Лента.ру со ссылкой на «КП», что певица отказалась выступать в новогодних огоньках на российском ТВ.
Стерлеград вчера в 08:55
Наука

Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа на 40%

Итальянские исследователи из Средиземноморского института заявили, что употребление перцев чили уменьшает риск инфаркта на 40%.
МедиаПоток вчера в 10:42
Общество

Радий Хабиров будет платить за информацию о продавцах контрафактного алкоголя

Глава попросил уведомлять через портал «Безопасная среда» (круглосуточно) или по телефону: +7 (347) 218-09-87 (с 9.00 до 19.00 по будням) о продавцах и точках продажи и производства контрафакта.
ProUfu.ru 01:05
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