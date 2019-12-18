Экономика
РБКМосква и Минск договорились о схеме компенсаций за налоговый маневр
РБК узнал, каким образом Россия и Белоруссия договорились насчет одной из самых сложных проблем в рамках интеграционного процесса — компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли. Минск оценивал свои потери из-за маневра в 2019–2024 годах в $10,5–11 млрд.
Читать в источнике
Оценить35
с чего всё началось
Поддержка, как в России РБК узнал, каким образом Россия и Белоруссия договорились насчет одной из самых сложных проблем в рамках интеграционного процесса — компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли. Минск оценивал свои потери из-за маневра в 2019–2024 годах в $10,5–11 млрд.РБКвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Россия намерена компенсировать белорусским НПЗ налоговый манёвр обратным акцизом
Московский Комсомолец00:22
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 01:44, Ашберн
Хоккей
Ковальчук может перейти к Малкину в «Питтсбург»
Происшествия
Мужчина погиб под поездом на станции метро «Коломенская» в Москве
Политика
«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу
Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года.
Происшествия
ООН подтвердила, что задержанный во «Внуково» метадон принадлежит ей
В ООН подтвердили, что груз метадона, летевший в Таджикистан и задержанный в аэропорту "Внуково", был направлен в рамках программы ПРООН по профилактике ВИЧ, но с неверной маркировкой, организация находится в контакте с российскими властями для решения этого вопроса, заявил РИА Новости представитель Программы развития ООН.
Политика
Зеленский предложил «убрать» «специальный статус» Севастополя
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать из Конституции страны упоминание о "специальном статусе" Севастополя.
Здоровье
Володин указал на низкую зарплату врачей
В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.
Экономика
СМИ узнали о недовольстве силовиков идеей упростить доступ к недрам
Правительство может отклонить предложенный Минприроды законопроект, который предлагает увеличить порогового значение для золотоносных участков недр федерального значения с 50 до 200 т. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к министерству.
Политика
В США прошли демонстрации за импичмент Трампа
Манифестации в поддержку импичмента президента США Дональда Трампа прошли во вторник в ряде американских городов.
Политика
В Совфеде заявили, что санкции США не остановят реализацию «СП-2»
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал одобрение американским сенатом оборонного бюджета США на 2020 год, в который включены санкции против газопровода «Северный поток-2», а также военная помощь Киеву.
Происшествия
На Сахалине трех полицейских осудили за пытки женщины
Все трое осуждены за "совершение действий, выходящих за пределы их полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, совершенных с применением насилия и угрозой его применения".
Политика
Американский бизнес предостерег сенат США от введения «адских» санкций против России
Две американские бизнес-ассоциации предостерегли ключевой комитет сената от ужесточения санкций против России, пишет Bloomberg.
Политика
Большинство россиян не видят изменений в отношениях с Украиной при Зеленском
Большинство россиян (67%) считают, что отношения между Москвой и Киевом не изменились после вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк показали журналистов, преследующих актрису
Близкие Анастасии Заворотнюк пожаловались на преследование со стороны журналистов.
Армия и оружие
Новейшие истребители Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии
Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап "обкатки" в Сирии, рассказал начальник генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов.
Происшествия
В Казани ГИБДД оштрафовала Деда Мороза на санях
В Казани у ТЦ «Кольцо» был замечен Мерседес с прицепленным сзади Дедом Морозом на санях.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Хоккей
Кучеров может вернуться на лед во вторник в матче с «Оттавой»
Авто
АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4х4
Внедорожник получил новую приборную панель с белой подсветкой спидометра, тахометра и бортового компьютера с расширенными функционалом; более объемный бардачок, две 12-вольтовые розетки, доработанный тоннель пола с подстаканниками и нишами для мелких предметов, а также новый электронно управляемый блок управления климатической системой с тремя вращающимися рукоятками.
Армия и оружие
В Генштабе заявили о подготовке НАТО к крупномасштабному конфликту
Сценарии интенсивных военных учений стран — участниц НАТО говорят о целенаправленной подготовке альянса к крупномасштабному военному конфликту.
Общество
Заброшенный из-за санкций особняк российского олигарха нашли в США
Политика
РБК: Калужский губернатор Анатолий Артамонов уйдет в Совет Федерации
Глава Калужской области Анатолий Артамонов, полномочия которого истекают в 2020 году, после отставки перейдет на работу в Совет Федерации.
Экономика
ФАС накажет банки за «антиотмывочные» тарифы при переводах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует наказывать банки, которые, прикрываясь антиотмывочным законодательством, используют «прогрессивные» комиссии при денежном переводе юрлиц и индивидуальных предпринимателей на счета физлиц.
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
Происшествия
Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Кино
Россияне выбрали лучшие фильмы года
Россияне выбрали лучшие фильмы 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику проекта «Кино Mail.ru».
Общество
«Росконтроль» назвал марки настоящего сливочного масла
Выяснилось, что только девять из 36 образцов оказались настоящим сливочным маслом.
Шоу-бизнес
Бузова не выбрала ни одного из участников проекта «План Б»
Напомним, в финале проекта Бузова должна была сделать выбор между моделью Романом Гриценко и хоккеистом Валерием Поповичем, но выгнала их обоих.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась выступать на новогодних огоньках
Елена Чупракова, концертный директор народной артистки СССР Аллы Пугачевой сообщила Лента.ру со ссылкой на «КП», что певица отказалась выступать в новогодних огоньках на российском ТВ.
Наука
Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа на 40%
Итальянские исследователи из Средиземноморского института заявили, что употребление перцев чили уменьшает риск инфаркта на 40%.
Общество
Радий Хабиров будет платить за информацию о продавцах контрафактного алкоголя
Глава попросил уведомлять через портал «Безопасная среда» (круглосуточно) или по телефону: +7 (347) 218-09-87 (с 9.00 до 19.00 по будням) о продавцах и точках продажи и производства контрафакта.