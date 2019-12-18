Экономика

РБКРБКМосква и Минск договорились о схеме «компенсаций» за налоговый маневр

Поддержка, как в России РБК узнал, каким образом Россия и Белоруссия договорились насчет одной из самых сложных проблем в рамках интеграционного процесса — так называемой компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли.
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Москва и Минск договорились о схеме «компенсаций» за налоговый маневр

РБК узнал, каким образом Россия и Белоруссия договорились насчет одной из самых сложных проблем в рамках интеграционного процесса — так называемой компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли. Минск оценивал свои потери из-за маневра в 2019–2024 годах в $10,5–11 млрд.
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Москва и Минск договорились о схеме «компенсаций» за налоговый маневр

РБК17 декабря в 23:00
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Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 04:33, Ашберн

На кону 1,5 млрд долларов. Беларусь и Россия договорились о компенсации за налоговый маневр?

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