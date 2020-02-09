Общество

Национальные ИнтересыНациональные ИнтересыМосква и Минск договорились по экспорту российской нефти на 2020 год

Комментируя итоги переговоров президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Сочи, первый вице-премьер-министр Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Москва и Минск договорились о поставках российской нефти на 2020 год.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Путин отказался от скидок для Белоруссии

Век04:13

С клюшкой без скидки

Грани.ру01:27

Лукашенко уехал из Сочи без скидки на нефть

РБКвчера в 11:52

Эксперт объяснил, почему Лукашенко не добился от Путина скидки на нефть

News.ru01:06

Лукашенко уехал из Сочи без скидки на нефть

Piter.tv01:03

Лукашенко уехал из Сочи без скидки на нефть

Мой Брянсквчера в 23:21

Лукашенко вернулся в Белоруссию без скидки на нефть

Городовой01:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:46, Ашберн
Армия и оружие

Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22

Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Avia.pro вчера в 23:42
Армия и оружие

В Сирии снова погибли турецкие военные

В сирийской провинции Идлиб в результате артиллерийского обстрела погибли пятеро турецких военнослужащих, сообщает агентство Anadolu в Twitter.
Lenta.ru 07:34
Кино

Стали известны лауреаты премии «Оскар»-2020

В ночь на 10 февраля в кинотеатре «Долби» (Dolby Theatre at the Hollywood & Highland Center) в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения 92-й премии Американской киноакадемии «Оскар»-2020.
Собака.ru вчера в 23:27
Общество

Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
REGNUM вчера в 18:38
Происшествия

Прокурор попросил 16 лет колонии для генерала СКР Дрыманова

Интерфакс 07:48
Происшествия

В Сети появилось видео взрыва на подстанции в Подольске

В соцсетях появилось видео взрыва на подстанции в Подольске, из-за которого накануне от горячего водоснабжения и тепла был отключен ряд домов.
РБК 06:03
Биатлон

Драчев: разобрались в причинах неудач биатлонистов после Нового года

Союз биатлонистов России (СБР) разобрался в причинах неудачного выступления спортсменов на посленовогодних этапах Кубка мира нынешнего сезона, заявил в интервью РИА Новости глава организации Владимир Драчев.
РИА Новости 02:50
Технологии

У пользователей Windows 7 перестали выключаться компьютеры

На форумах Reddit и Microsoft пользователи пожаловались на то, что при попытке выключить или перезагрузить компьютер через «Пуск» система выдает ошибку с текстом «У вас нет прав на выключение этого компьютера».
Newsler.ru 07:35
Здоровье

Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»

Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:49
Футбол

Евгений Ловчев: Думаю, что до конца сезона Соболев забьет шесть голов

Думаю, штучек шесть, цитирует Ловчева Матч ТВ.
Советский спорт 08:41
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Футбол

«Локомотив» может купить форварда из Саудовской Аравии

Московский «Локомотив» рассматривает возможность приобретения форварда саудовского клуба «Аль-Иттихад» Александара Прийовича до закрытия зимнего трансферного окна.
Metaratings 07:57
Происшествия

Два ребенка из России погибли при столкновении двух катеров в Таиланде

Погибло два ребенка из России — 12-летний мальчик и шестилетняя девочка. 22 человека получили ранения, сообщает The Phuket News.
Коммерсантъ 00:06
Технологии

Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»

Из писем операторов следует, что оборудование «суверенного Рунета» устанавливалось в различных городах УФО в августе—сентябре 2019 года, но включалось на короткие промежутки времени в ноябре.
РБК 06:31
Гаджеты

Стартовали продажи ударопрочной «раскладушки» Panasonic TU456 в России

ToDay News Ufa вчера в 02:28
Кино

Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли возвращается на экраны

Настоящая слава пришла к актрисе турецко-немецкого происхождения во время экранизации исторического романа «Роксолана», более известного зрителю как «Великолепный век».
Родной город 05:35
Общество

Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России

Телеведущая ГТРК «Камчатка» расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента.
Lenta.ru 02:53
Происшествия

Суд оправдал экс-владельца фабрики «Меньшевик» по делу об убийстве

Мосгорсуд вынес оправдательный приговор бывшему владельцу фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову по делу об убийстве охранника, передаёт РИА Новости.
RT на русском 02:56
Футбол

Моуринью объяснил решение побриться налысо

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью назвал причины смены причёски. 57-летний специалист решил полностью избавиться от волос.
Чемпионат 04:54
Армия и оружие

США и Украина начинают наблюдательный полет над Россией

РИА Новости вчера в 17:16
Здоровье

Учеными спрогнозирован пик распространения коронавируса

09.02.2020 Ученые Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней сделали свой прогноз относительно пика распространения короновируса 2019-nCo.
Портал Поиск вчера в 11:10
Общество

Более 71 млрд рублей выделят на выплаты ветеранам к 75-летию Победы

На единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы правительство направит более 71 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Российская газета 02:13
Шоу-бизнес

Адвокат назвал диагноз дочери Любови Успенской

НТВ вчера в 13:45
Политика

Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры

РБК 05:27
Авто

Опубликованы изображения «Русского Прадо» от УАЗ

«Российская газета» и RCI News опубликовали первые фото экстерьера и интерьера модернизированного УАЗ «Патриот», известного как «Русский Прадо».
Автоновости дня 02:58
Финансы

Укрепление доллара США несет риски для ралли фондового рынка

Вялый рост мировой экономики и укрепление доллара увеличивают вероятность того, что прибыль компаний в текущем году вновь может разочаровать инвесторов.
Финмаркет 07:31
Здоровье

Новый глава Минздрава раскритиковал работу российских врачей

Новый глава Минздрава Михаил Мурашко раскритиковал работу российских врачей.
Vologda-poisk.ru вчера в 21:48
Политика

Зеленский надеется на встречу в «нормандском формате» в Берлине

Тарас Петренко / "Известия" Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится в Берлине через два месяца.
РЕН ТВ 08 февраля в 14:32
Политика

Лавров оценил возможность возвращения посла Украины в Москву

По заявлению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, дипломатические отношения с Украиной оказались свернуты по вине Киева, поэтому Москва не против, если там решатся на возвращение послов, передает "Российская газета".
Инфорос 00:20
Общество

У украинца на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус

У украинца, являющегося членом экипажа лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии, обнаружили коронавирус, сообщило в воскресенье агентство Associated Press.
Интерфакс вчера в 11:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Минск
Столица Беларуси
Столица Белоруссии, административный центр Минской области и Минского района, в состав которых не входит, поскольку является самостоятельной административно-территориальной единицей с особым статусом. Крупнейший транспортный узел, политический, экономический, культурный и научный центр страны. Является ядром Минской агломерации. Десятый по численности населения город в Европе, пятый - после Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Ташкента на территории бывшего СССР. Город расположен недалеко от географического центра страны и стоит на реке Свислочи. Площадь составляет 348,84 км², население - 1 992 685 человек без учёта пригородов. Город-герой.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное