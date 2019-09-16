Экономика
Газета.Ru«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему
Россия и Белоруссия согласовали программу действий по реализации положений договора о создании Союзного государства. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Читать в источнике
Оценить334
с чего всё началось
Предметные переговоры по программе на президентском и правительственном уровне шли с весны 2019 года (проект в виде «обновления Союзного государства» инициировал в декабре 2018 года Дмитрий Медведев), президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно давал понять (не всегда в позитивном ключе), что речь идет о достаточно серьезных шагах двух государств.Коммерсантъ15 сентября в 17:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Спецоперация «Интеграция». Программа российско-белорусской интеграции подписана, но остается тайной
Новая газетавчера в 09:38
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 00:12, Вашингтон
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Взгляд.ру вчера в 11:20
Происшествия
Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда
Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.
BFM.ru вчера в 12:45
Гаджеты
Появилась новая информация о процессорах Intel Tiger Lake
Компания Intel уже долгое время работает на новыми мобильными процессорами Tiger Lake.
ITZine.ru вчера в 11:36
Наука
Система слежения за поведением водителей появится в России
Специальная система слежения за поведением водителей, которая сможет предупреждать их о возможности возникновения аварийной ситуации, появится в России в 2022 году.
Вечерняя Москва вчера в 21:37
Политика
Россия и Китай планируют объединиться ради освоения Луны
Россия и Китай имеют намерение развернуть сотрудничество ради освоения поверхности Луны.
Актуальные Новости вчера в 08:32
Экономика
«Ъ»: ЦБ считает законной заморозку личных счетов ИП за долги по налогам
Центральный Банк России поддержал Министерство финансов и Федеральную налоговую службу РФ в требовании банкам блокировать частные счета индивидуальных предпринимателей (ИП) при взыскании задолженностей по налогам.
ТАСС вчера в 19:20
Происшествия
На российских пограничников совершено нападение в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском вчера в 08:17
Политика
В Киеве признали, что Западу сложно поддерживать санкции против России
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкой газете Welt заявил, что западным партнёрам Киева трудно поддерживать санкции против России.
RT на русском вчера в 19:14
Энергетика
В Саудовской Аравии возобновили поставки нефти на прежнем уровне
Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил, что страна смогла оперативно восстановить поставку нефтепродуктов на прежнем уровне.
Газета.Ru вчера в 14:02
Политика
Япония перестала быть главным торговым партнером Южной Кореи
Сожаление в связи со вступлением в силу 18 сентября решения Южной Кореи об исключении Японии из списка приоритетных торговых партнеров выразило правительство Японии, сообщает агентство Kyodo.
REGNUM вчера в 23:16
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Футбол
Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения
Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
Матч ТВ вчера в 04:11
Общество
Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия 16 сентября в 17:15
Экономика
У россиян появится возможность не платить штрафы ГИБДД
У россиян появилась возможность уйти от выплат штрафов ГИБДД.
Известия вчера в 22:24
Космос
Российские космонавты напечатают крольчатину, говядину и рыбу на МКС
Мышечные клетки коровы, кролика и рыбы напечатают на российском 3D-биопринтере на Международной космической станции (МКС) в конце сентября, сообщил управляющий партнер компании-создателя биопринтера 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.
Вечерняя Москва вчера в 20:43
Футбол
Роналду раскрыл размер своего состояния
Известия вчера в 21:02
Происшествия
Суд конфисковал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд принял решение конфисковать в бюджет государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 09:31
Шоу-бизнес
Опубликовано видео со свадьбы Бондарчука и Андреевой в Петербурге
До последнего Бондарчук и Андреева не раскрывали, где именно пройдет их торжество. Гостям были розданы персональные приглашения на свадьбу.
iReactor вчера в 22:35
Футбол
«Зенит» и «Лион» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
Санкт-петербургский «Зенит» и французский «Лион» сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ вчера в 15:09
Гаджеты
Живые фото умных часов Huawei Watch GT 2
Вслед за первой фотографией флагманского смартфона Huawei Mate 30 Pro без защитного чехла в Сеть утекли живые фотографии умных часов Huawei Watch GT 2. Напомним, особенностью Huawei Watch GT 2 является то, что это первые умные часы, которые работают под управлением операционной системы HarmonyOS, а также первые часы, построенные на базе однокристальной системы Kirin A1.
iXBT.com вчера в 01:44
Здоровье
Врачей могут начать штрафовать уже с октября
Сенаторы могут начать обсуждать законопроект о штрафах для врачей в конце сентября.
Инвест-Форсайт 16 сентября в 16:24
Кино
«Щегол» от Warner Bros. с провалом стартовал в прокате
Кинофильм «Щегол» от американской студии Warner Bros. с провалом стартовал в мировом прокате.
iReactor вчера в 23:44
Политика
Жириновский предложил присоединить Белоруссию и Украину к России
Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Белоруссия и Украина добьются экономического развития только после присоединения к России.
Известия вчера в 23:36
Происшествия
Дом экс-главы Нацбанка Украины сожгли под Киевом
BFM.ru вчера в 02:50
Политика
Нетаньяху: Израиль нуждается в сильном правительстве
Премьер министр Израиля и глава правой партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху заявил, что страна «нуждается в сильном, стабильном, сионистском правительстве».
Коммерсантъ вчера в 21:16
Гаджеты
Предзаказ нового iPhone 11 стартует в России
ТАСС вчера в 17:17
Авто
Обновленная Lada 4x4 получит измененную внешность
Внедорожник по-прежнему будет оснащаться 1,7-литровым атмосферным двигателем мощностью 83 «лошадки», пару которому составит 5-ступенчатая «механика».
Автоновости дня 15 сентября в 06:31
Армия и оружие
На Дальнем Востоке начались масштабные лётные учения
В Хабаровском и Приморском краях начались масштабные лётно-тактические учения смешанного авиационного соединения Восточного военного округа.
RT на русском вчера в 22:00
Гаджеты
Названы цены и версии Redmi Note 8 Pro для Европы
Уже скоро Redmi Note 8 Pro с 64-мегапиксельной основной камерой поступит в продажу на европейском рынке.
Газета DAILY вчера в 14:31