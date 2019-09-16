Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему

Россия и Белоруссия согласовали программу действий по реализации положений договора о создании Союзного государства. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
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с чего всё началось

Россия и Белоруссия намерены в 2021 году перейти на единый Налоговый кодекс и не только

Предметные переговоры по программе на президентском и правительственном уровне шли с весны 2019 года (проект в виде «обновления Союзного государства» инициировал в декабре 2018 года Дмитрий Медведев), президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно давал понять (не всегда в позитивном ключе), что речь идет о достаточно серьезных шагах двух государств.
Коммерсантъ15 сентября в 17:53

Подробнее о событии

Россия и Белоруссия перейдут на единый Налоговый кодекс

Коммерсантъ16 сентября в 02:32

Объединение России и Белоруссии начнется в декабре

URA.Ru16 сентября в 07:40

Спецоперация «Интеграция». Программа российско-белорусской интеграции подписана, но остается тайной

Новая газетавчера в 09:38

Россия и Белоруссия интегрируют экономические системы, пишут СМИ

РИА Новости15 сентября в 23:58

История интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства

ТАСС16 сентября в 13:28

СМИ узнали детали плана объединения экономик России и Белоруссии

РБК15 сентября в 22:42

Появились подробности экономической интеграции России и Белоруссии

Lenta.ru15 сентября в 19:42
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 00:12, Вашингтон
Шоу-бизнес

Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу

Взгляд.ру вчера в 11:20
Происшествия

Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда

Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.
BFM.ru вчера в 12:45
Гаджеты

Появилась новая информация о процессорах Intel Tiger Lake

Компания Intel уже долгое время работает на новыми мобильными процессорами Tiger Lake.
ITZine.ru вчера в 11:36
Наука

Система слежения за поведением водителей появится в России

Специальная система слежения за поведением водителей, которая сможет предупреждать их о возможности возникновения аварийной ситуации, появится в России в 2022 году.
Вечерняя Москва вчера в 21:37
Политика

Россия и Китай планируют объединиться ради освоения Луны

Россия и Китай имеют намерение развернуть сотрудничество ради освоения поверхности Луны.
Актуальные Новости вчера в 08:32
Экономика

«Ъ»: ЦБ считает законной заморозку личных счетов ИП за долги по налогам

Центральный Банк России поддержал Министерство финансов и Федеральную налоговую службу РФ в требовании банкам блокировать частные счета индивидуальных предпринимателей (ИП) при взыскании задолженностей по налогам.
ТАСС вчера в 19:20
Происшествия

На российских пограничников совершено нападение в Японском море

Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском вчера в 08:17
Политика

В Киеве признали, что Западу сложно поддерживать санкции против России

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкой газете Welt заявил, что западным партнёрам Киева трудно поддерживать санкции против России.
RT на русском вчера в 19:14
Энергетика

В Саудовской Аравии возобновили поставки нефти на прежнем уровне

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил, что страна смогла оперативно восстановить поставку нефтепродуктов на прежнем уровне.
Газета.Ru вчера в 14:02
Политика

Япония перестала быть главным торговым партнером Южной Кореи

Сожаление в связи со вступлением в силу 18 сентября решения Южной Кореи об исключении Японии из списка приоритетных торговых партнеров выразило правительство Японии, сообщает агентство Kyodo.
REGNUM вчера в 23:16
Общество

В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных

Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Футбол

Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения

Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
Матч ТВ вчера в 04:11
Общество

Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС

Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия 16 сентября в 17:15
Экономика

У россиян появится возможность не платить штрафы ГИБДД

У россиян появилась возможность уйти от выплат штрафов ГИБДД.
Известия вчера в 22:24
Космос

Российские космонавты напечатают крольчатину, говядину и рыбу на МКС

Мышечные клетки коровы, кролика и рыбы напечатают на российском 3D-биопринтере на Международной космической станции (МКС) в конце сентября, сообщил управляющий партнер компании-создателя биопринтера 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.
Вечерняя Москва вчера в 20:43
Футбол

Роналду раскрыл размер своего состояния

Известия вчера в 21:02
Происшествия

Суд конфисковал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей

Клинский суд принял решение конфисковать в бюджет государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 09:31
Шоу-бизнес

Опубликовано видео со свадьбы Бондарчука и Андреевой в Петербурге

До последнего Бондарчук и Андреева не раскрывали, где именно пройдет их торжество. Гостям были розданы персональные приглашения на свадьбу.
iReactor вчера в 22:35
Футбол

«Зенит» и «Лион» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

Санкт-петербургский «Зенит» и французский «Лион» сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ вчера в 15:09
Гаджеты

Живые фото умных часов Huawei Watch GT 2

Вслед за первой фотографией флагманского смартфона Huawei Mate 30 Pro без защитного чехла в Сеть утекли живые фотографии умных часов Huawei Watch GT 2. Напомним, особенностью Huawei Watch GT 2 является то, что это первые умные часы, которые работают под управлением операционной системы HarmonyOS, а также первые часы, построенные на базе однокристальной системы Kirin A1.
iXBT.com вчера в 01:44
Здоровье

Врачей могут начать штрафовать уже с октября

Сенаторы могут начать обсуждать законопроект о штрафах для врачей в конце сентября.
Инвест-Форсайт 16 сентября в 16:24
Кино

«Щегол» от Warner Bros. с провалом стартовал в прокате

Кинофильм «Щегол» от американской студии Warner Bros. с провалом стартовал в мировом прокате.
iReactor вчера в 23:44
Политика

Жириновский предложил присоединить Белоруссию и Украину к России

Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Белоруссия и Украина добьются экономического развития только после присоединения к России.
Известия вчера в 23:36
Происшествия

Дом экс-главы Нацбанка Украины сожгли под Киевом

BFM.ru вчера в 02:50
Политика

Нетаньяху: Израиль нуждается в сильном правительстве

Премьер министр Израиля и глава правой партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху заявил, что страна «нуждается в сильном, стабильном, сионистском правительстве».
Коммерсантъ вчера в 21:16
Гаджеты

Предзаказ нового iPhone 11 стартует в России

ТАСС вчера в 17:17
Общество

Актеры Театра Ермоловой выступили в поддержку осужденного Устинова

РБК вчера в 08:39
Авто

Обновленная Lada 4x4 получит измененную внешность

Внедорожник по-прежнему будет оснащаться 1,7-литровым атмосферным двигателем мощностью 83 «лошадки», пару которому составит 5-ступенчатая «механика».
Автоновости дня 15 сентября в 06:31
Армия и оружие

На Дальнем Востоке начались масштабные лётные учения

В Хабаровском и Приморском краях начались масштабные лётно-тактические учения смешанного авиационного соединения Восточного военного округа.
RT на русском вчера в 22:00
Гаджеты

Названы цены и версии Redmi Note 8 Pro для Европы

Уже скоро Redmi Note 8 Pro с 64-мегапиксельной основной камерой поступит в продажу на европейском рынке.
Газета DAILY вчера в 14:31
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