Политика

РБКРБКМосква и Минск не смогли полностью согласовать интеграционные карты

Россия и Белоруссия не смогли снять все спорные вопросы по дальнейшей интеграции. Это на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским премьером признал председатель правительства России Дмитрий Медведев.
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Сергей Румас
Если по чувствительным для Беларуси картам, по рынку газа или по нефтяному рынку,было четыре неурегулированных вопроса, то сегодня их осталось два. Они сложные, и по ним главам государств будут предложены развязки.
— Сергей Румас, белорусский политикОбщественное телевидение России 17:25

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