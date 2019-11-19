Если по чувствительным для Беларуси картам, по рынку газа или по нефтяному рынку,было четыре неурегулированных вопроса, то сегодня их осталось два. Они сложные, и по ним главам государств будут предложены развязки.

Россия и Белоруссия не смогли снять все спорные вопросы по дальнейшей интеграции. Это на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским премьером признал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Москва и Минск не смогли полностью согласовать интеграционные карты

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