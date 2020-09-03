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РИА Новости
РИА Новости

Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы

Переброска нефтяных потоков из портов Литвы через российские порты обсуждалась на переговорах премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Москва и Минск прорабатывают перенаправление поставок нефтепродуктов из портов Литвы в РФ

Россия и Белоруссия прорабатывают вопрос перенаправления поставок нефтепродуктов из портов Литвы в РФ, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак. По его словам, компании России и Белоруссии должны проработать экономические условия перенаправления таких поставок.
ТАССвчера в 10:27
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Коммерсантъ

Москва предложила Белоруссии союзную логистику

Коммерсантъвчера в 16:08
РБК

Москва и Минск обсудили переброску поставок нефти из Литвы в Россию

РБКвчера в 11:11
RT на русском

Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы

RT на русскомвчера в 10:17
Известия

Россия и Белоруссия обсудили переброску нефтепродуктов из Литвы

Известиявчера в 10:32
ТАСС

Москва и Минск прорабатывают перенаправление поставок нефтепродуктов из портов Литвы в РФ

ТАССвчера в 10:27
РИА Новости

Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы

РИА Новостивчера в 11:02
Интерфакс

РФ и Белоруссия обсудили переброску нефтепотоков из Литвы в российские порты

Интерфаксвчера в 09:43

СК завершил следствие по делу генерал-майора полиции Мельникова

Следственный комитет России завершил следственные действия по уголовному делу бывшего первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора полиции Александра Мельникова, обвиняемого в покушении на получение взятки и попытке мошенничества.
ТАСС02:03
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В Москве задержали гендиректора АИЖК Республики Алтай

По данным следствия, до декабря 2019 года гендиректор агентства Карпенко предоставил в региональное управление капитального строительства около 100 поддельных документов о выполнении строительных работ на горнолыжном курорте для их оплаты из бюджета Республики Алтай.
ТАССвчера в 06:45
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Бактерии способны годами выживать в открытом космосе

Эксперименты на Международной космической станции подтверждают такую вероятность, доказав, что бактерии способны многие годы сохранять жизнеспособность в вакууме космического пространства, сообщает 4pda.ru.
Маяк (г. Сосновый Бор)вчера в 10:13
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