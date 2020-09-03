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РИА Новости
РИА Новости

Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы

Переброска нефтяных потоков из портов Литвы через российские порты обсуждалась на переговорах премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.В источнике
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Коммерсантъ

Москва предложила Белоруссии союзную логистику

Коммерсантъвчера в 16:08
RT на русском

Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы

RT на русскомвчера в 10:17
РИА Новости

Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы

РИА Новостивчера в 11:02
Известия

Россия и Белоруссия обсудили переброску нефтепродуктов из Литвы

Известиявчера в 10:32
ТАСС

Москва и Минск прорабатывают перенаправление поставок нефтепродуктов из портов Литвы в РФ

ТАССвчера в 10:27
РБК

Москва и Минск обсудили переброску поставок нефти из Литвы в Россию

РБКвчера в 11:11
Интерфакс

РФ и Белоруссия обсудили переброску нефтепотоков из Литвы в российские порты

Интерфаксвчера в 09:43

21-летняя дочь певицы Славы получила свою первую музыкальную премию

Младшая дочь Славы с папой Анатолием Данилицким Стоит добавить, что на сцене ЖАРА KIDS Music Awards, куда Слава и ее талантливая наследница отправились 2 сентября, выступил другой звездный родитель, чей наследник запел совсем недавно.
Вокруг ТВвчера в 00:22
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Пушков оценил угрозы США в адрес России из-за Белоруссии

«Госдеп утверждает, что в Белоруссии не идет речь о геополитическом соревновании между США и Россией, и тут же выступает с угрозами в адрес Москвы, которые говорят об обратном: США рассматривают ситуацию в Белоруссии именно с точки зрения ослабления позиций России», — написал сенатор.
Lenta.ru21:07
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Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газетавчера в 04:50
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