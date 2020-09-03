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Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы

Россия и Белоруссия обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы через российские порты. Об этом сообщил глава Минэнерго России Александр Новак. Эта тема была поднята во время переговоров премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко.В источнике
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Газета.Ru

Премьеры России и Белоруссии обсудили переброску нефтепродуктов из Литвы

Газета.Ruвчера в 13:32
РБК

Москва и Минск обсудили переброску поставок нефти из Литвы в Россию

РБКвчера в 11:11
RT на русском

Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы

RT на русскомвчера в 10:17
Известия

Россия и Белоруссия обсудили переброску нефтепродуктов из Литвы

Известиявчера в 10:32
ТАСС

Москва и Минск прорабатывают перенаправление поставок нефтепродуктов из портов Литвы в РФ

ТАССвчера в 10:27
РИА Новости

Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из Литвы

РИА Новостивчера в 11:02
Интерфакс

РФ и Белоруссия обсудили переброску нефтепотоков из Литвы в российские порты

Интерфаксвчера в 09:43

Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей
Российская газетавчера в 04:50
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«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

"Газпром" приступил к проектированию магистрального газопровода "Сила Сибири-2", который соединит западную и восточную газотранспортные системы России и увеличит возможности экспорта газа в Китай.
Российская газетавчера в 04:55
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Nasdaq рухнул на 5,5%, Dow Jones потерял 1000 пунктов

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее, 2 сентября основные индексы Уолл-стрит находились на исторических максимумах, которые S&P и Nasdaq несколько раз обновили за последнюю неделю.
REGNUMвчера в 15:35

Кейт Бланшетт назвала чудом открытие 77-го Венецианского кинофестиваля

Кейт Бланшетт, которая в этом году стала президентом Венецианского фестиваля, в приветственной речи отреагировала на изменения в организации мероприятия, назвав сам факт проведения фестиваля чудом.
Экономика сегоднявчера в 12:52
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ЕС не исключил принятие санкций в связи с ситуацией вокруг Навального

ЕС призывает к международному ответу на ситуацию с Алексеем Навальным и оставляет за собой право на введение санкций по этому поводу, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
RT на русскомвчера в 14:35
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Лукашенко передаст ФСБ данные о фальсификации отравления Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что собирается передать главе ФСБ Александру Бортникову данные, согласно которым становится ясно, что отравление оппозиционного политика Алексея Навального было фальсификацией.
News.ruвчера в 08:44
1,7K

В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

В своем материале Роган проанализировал два таких инцидента, произошедших 28 августа над Черным и Балтийским морями, когда российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52 около российской границы.
Lenta.ruвчера в 01:36
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«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»

Континентальная хоккейная лига присудила финскому "Йокериту" техническое поражение за неявку на матч с минским "Динамо", также в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги финский клуб оштрафован на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.
РИА Новостивчера в 10:15
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