Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы
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Россия и Белоруссия обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы через российские порты. Об этом сообщил глава Минэнерго России Александр Новак. Эта тема была поднята во время переговоров премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко.В источнике
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