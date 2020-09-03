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Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы

Россия и Белоруссия обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы через российские порты. Об этом сообщил глава Минэнерго России Александр Новак. Эта тема была поднята во время переговоров премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко.В источнике
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Газета.Ru

Премьеры России и Белоруссии обсудили переброску нефтепродуктов из Литвы

Газета.Ru13:32
Известия

Россия и Белоруссия обсудили переброску нефтепродуктов из Литвы

Известия10:32
РИА Новости

Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из литовских портов

РИА Новости11:02
РБК

Москва и Минск обсудили переброску поставок нефти из Литвы в Россию

РБК11:11
ТАСС

Москва и Минск прорабатывают перенаправление поставок нефтепродуктов из портов Литвы в РФ

ТАСС10:27
RT на русском

Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы

RT на русском10:17
Интерфакс

РФ и Белоруссия обсудили переброску нефтепотоков из Литвы в российские порты

Интерфакс09:43

Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газета04:50
2,8K

Президент Карабаха призвал быть реалистами и готовиться к войне

Арутюнян отметил неготовность Азербайджана к переговорам и подчеркнул, что вместо обсуждения переговоров надо готовиться войне, поскольку не о чем говорить с теми, кто ведет обстрелы.
ИА Красная Веснавчера в 15:11
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Лукашенко заявил, что Германия фальсифицировала отравление Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сказал, что заявление канцлера Германии о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен – фальсификация.
Свободная Пресса06:31
1,7K

РФС признал ошибочным пенальти в ворота «Ротора» в игре со «Спартаком»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) постановила, что пенальти в ворота "Ротора" в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со "Спартаком" назначили по ошибке, сообщается на сайте РФС.
РИА Новости10:46
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Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к ее мужу

Дочь скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль публично обратилась к последнему супругу исполнительницы в студии шоу «Пусть говорят», где она также огласила результаты вскрытия.
iReactor07:41
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В Ростове полиция заинтересовалась пранкером-зомби в костюме фельдшера

В Ростове-на-Дону полицейские разыскивают героя видеоролика, в котором загримированный под зомби мужчина в костюме фельдшера выходит из машины "скорой помощи" на одной из городских улиц.
Российская газета10:50
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Доллар может упасть к евро на 36%

В ближайший год доллар может упасть по отношению к евро на 36%, заявил главный инвестиционный директор компании по управлению валютными рисками AG Bisset Ульф Линдал.
Газета.Ruвчера в 14:22
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