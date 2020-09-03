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RT на русском
RT на русском

Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы

Россия и Белоруссия обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы через российские порты. Об этом сообщил глава Минэнерго России Александр Новак. Эта тема была поднята во время переговоров премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко.В источнике
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Коммерсантъ

Москва предложила Белоруссии союзную логистику

Коммерсантъвчера в 16:08
РБК

Москва и Минск обсудили переброску поставок нефти из Литвы в Россию

РБКвчера в 11:11
RT на русском

Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы

RT на русскомвчера в 10:17
Известия

Россия и Белоруссия обсудили переброску нефтепродуктов из Литвы

Известиявчера в 10:32
ТАСС

Москва и Минск прорабатывают перенаправление поставок нефтепродуктов из портов Литвы в РФ

ТАССвчера в 10:27
РИА Новости

Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из Литвы

РИА Новостивчера в 11:02
Интерфакс

РФ и Белоруссия обсудили переброску нефтепотоков из Литвы в российские порты

Интерфаксвчера в 09:43

На Украине подвергли критике внешний вид Зеленского

Киев, 4 сентября 2020, 03:50 — REGNUM Одежда президента Украины Владимира Зеленского и внешний вид на официальных международных мероприятиях не соответствуют дипломатическому этикету, заявила президент Etiquette School Наталья Адаменко в эфире радиостанции «Эхо Киева».
На Украине подвергли критике внешний вид Зеленского
REGNUM20:50
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Лукашенко передаст ФСБ данные о фальсификации отравления Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что собирается передать главе ФСБ Александру Бортникову данные, согласно которым становится ясно, что отравление оппозиционного политика Алексея Навального было фальсификацией.
News.ruвчера в 08:44
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В Иркутске директор предприятия уклонился от уплаты 21 млн рублей

Согласно следствию, фигурант, работая в сфере оптовой торговли топливом, вместе с сообщниками уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость с деятельности предприятия за третий и четвертый кварталы 2017 года.
Байкал24вчера в 06:53
7

53-летняя Рената Литвинова поделилась пляжным фото

53-летняя Рената Литвинова поделилась пляжным фото Где именно отдыхает Рената Литвинова — остается только гадать, но еще недавно режиссер публиковала фотографии с французского побережья, где признавалась, что не любит День знаний.
Вокруг ТВвчера в 11:40

Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году

Население России к 2100 году уменьшится на 40 миллионов человек, но прогноз может ухудшится из-за коронавируса, рассказал РИА Новости один из авторов глобального научного прогноза по численности населения Земли директор Университета здоровья населения штата Вашингтон профессор Али Мокдад.
РИА Новости20:14
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В Приморье во время тайфуна «Майсак» пострадали 55 человек

По данным министерства здравоохранения Приморья, в медицинские учреждения обратились 55 человек, которые пострадали вчера, когда в крае бушевал тайфун "Майсак", сообщила пресс-служба правительства региона.
Российская газета21:47
2

В Хакасии за сутки выявили 25 случаев коронавируса

Новые случаи выявлены у троих жителей Хакасии, вернувшихся из Красноярска, Новокузнецка и Анапы, а также у пятерых пациентов, обратившихся за медпомощью с ОРВИ, и у пятерых – с признаками пневмонии.
Московский Комсомолец Хакасия22:30
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Спасатели отправились к острову Шикотан на поиски пропавших студентов

Спасатели МЧС выдвинулись на плашкоуте из порта Южно-Курильска к соседнему курильскому острову Шикотан для спасения пропавших студентов, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Сахалинской области в пятницу, 4 сентября.
Известия21:13
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Население острова Пасхи исчезло из-за изменений климата

Исследователи пришли к выводу, что демографический спад населения Рапануи был связан с долгосрочными последствиями изменений климата, в результате чего у аборигенов крайне истощились возможности для воспроизводства продуктов питания.
Naked Scienceвчера в 12:41