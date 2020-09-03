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RT на русском
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Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы

Россия и Белоруссия обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы через российские порты. Об этом сообщил глава Минэнерго России Александр Новак. Эта тема была поднята во время переговоров премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко.В источнике
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Коммерсантъ

Москва предложила Белоруссии союзную логистику

Коммерсантъвчера в 16:08
Известия

Барьерная лестница: Россия может открыть границу с Белоруссией в сентябре

Известия17:01
ТАСС

Москва и Минск прорабатывают перенаправление поставок нефтепродуктов из портов Литвы в РФ

ТАССвчера в 10:27
РИА Новости

Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из Литвы

РИА Новостивчера в 11:02
РБК

Москва и Минск обсудили переброску поставок нефти из Литвы в Россию

РБКвчера в 11:11
RT на русском

Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы

RT на русскомвчера в 10:17
Интерфакс

РФ и Белоруссия обсудили переброску нефтепотоков из Литвы в российские порты

Интерфаксвчера в 09:43

Сенаторы США попросили Минфин ввести санкции против ряда россиян

Американские сенаторы-демократы обратились к министру финансов США Стивену Мнучину с призывом ввести санкции против российских организаций и физлиц, которые «вмешиваются в выборы» и стремятся навредить кампании кандидата на пост президента Джо Байдена.
RT на русскомвчера в 12:09
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«Норникель» получил лицензии на разработку 4 новых месторождений в Забайкалье

Компания «Норильский никель» в 2020 году получила лицензии и права на разведку на Южно-Аленуйской, Северо-Аленуйской, Восточно-Выстовской и Западно-Мостовской площадях в Забайкальском крае - их предполагается использовать для увеличения ресурсной базы Быстринского ГОКа, сообщает 3 сентября «Коммерсант».
Чита.Рувчера в 09:40

Грядет эпоха анаэробных подлодок

Научно-технический прогресс готовит нам очередную революцию в области военно-морских вооружений: в обозримом будущем на смену классической дизель-электрической подводной лодке придут субмарины с так называемыми анаэробными или «воздухонезависимыми» энергетическими установками (ВНЭУ).
Независимая газетавчера в 15:30

Спутник связи для Анголы запустят в марте 2022 года

Запуск спутника связи «Ангосат-2» запланирован на март 2022 года, сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию компании «Информационные спутниковые системы» имени М. Ф. Решетнева, которая ведёт работу над созданием для Анголы данного аппарата.
Аргументы и Факты1 сентября в 09:14
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Автодилеры сообщили о дефиците новых автомобилей в России

Дефицит новых автомобилей может проявиться осенью 2020 года, но будет временным явлением, заявил директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский, 1 сентября сообщает аналитическое агентство «Автостат».
ИА Красная Весна1 сентября в 15:31

Якутские фильмы появились на мультимедийном сервисе Okko

В мультимедийном сервисе Окко появилась первая коллекция регионального кино — теперь пользователи могут посмотреть картины якутских режиссеров, передает ЯСИА со ссылкой на пресс-службу якутского отделения Сбербанка.
ИА ЯСИАвчера в 06:41