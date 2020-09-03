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RT на русском
RT на русском

Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы

Россия и Белоруссия обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы через российские порты. Об этом сообщил глава Минэнерго России Александр Новак. Эта тема была поднята во время переговоров премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Москва и Минск прорабатывают перенаправление поставок нефтепродуктов из портов Литвы в РФ

Россия и Белоруссия прорабатывают вопрос перенаправления поставок нефтепродуктов из портов Литвы в РФ, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак. По его словам, компании России и Белоруссии должны проработать экономические условия перенаправления таких поставок.
ТАСС10:27
Подробнее о событии
Российская газета

Экспорт нефтепродуктов из Беларуси пойдет в обход Литвы через Россию

Российская газета11:49
Интерфакс

РФ и Белоруссия обсудили переброску нефтепотоков из Литвы в российские порты

Интерфакс09:43
РИА Новости

Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из литовских портов

РИА Новости11:02
Известия

Россия и Белоруссия обсудили переброску нефтепродуктов из Литвы

Известия10:32
ТАСС

Москва и Минск прорабатывают перенаправление поставок нефтепродуктов из портов Литвы в РФ

ТАСС10:27
RT на русском

Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы

RT на русском10:17
РБК

Москва и Минск обсудили переброску поставок нефти из Литвы в Россию

РБК11:11

Киевские боевики поджигают сухую траву на позициях НМ ДНР

«В условиях ограниченной возможности применения вооружения в период действующего режима прекращения огня, командованием ООС отданы указания командирам бригад на осуществление целенаправленных поджогов сухой травы на позициях Народной милиции с использованием трассирующих боеприпасов», — рассказали в оборонном ведомстве.
Киевские боевики поджигают сухую траву на позициях НМ ДНР
Новостной фронт11:36

В Вологодской области раскрыта крупная сеть вебкам-порностудий

В Череповце следователи раскрыли сеть из вебкам-порностудий, которые эксплуатировали юных девушек, проведено свыше 50 обысков, в отделы полиции доставлено свыше 70 человек, сообщает Следственный комитет по Вологодской области.
Российская газета08:03
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Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на Avito

Минфин «не предлагает вводить никаких новых налогов на доходы физических лиц, получаемые с продаж подержанных вещей с использованием электронных площадок (таких как Avito) и социальных сетей», — говорится в заявлении ведомства.
BFM.ru06:48
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В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

В своем материале Роган проанализировал два таких инцидента, произошедших 28 августа над Черным и Балтийским морями, когда российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52 около российской границы.
Lenta.ru01:36
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РФС признал ошибочным пенальти в ворота «Ротора» в игре со «Спартаком»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) постановила, что пенальти в ворота "Ротора" в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со "Спартаком" назначили по ошибке, сообщается на сайте РФС.
РИА Новости10:46
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МИД РФ: Польша извращенно трактует события начала Второй мировой войны

Напомним, Моравецкий 1 сентября на мероприятиях, приуроченных к очередной годовщине нападения Германии на Польшу, заявил о том, что Вторую мировую войну развязали «два тоталитарных режима».
ИА Красная Весна10:41
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В оргкомитете Евро-2020 в Петербурге прокомментировали скандальный жест Смолова на афише

Перед матчами Лиги наций в Twitter-аккаунте «Евро-2020 в Санкт-Петербурге» опубликовали фото игроков сборной России на фоне расписания турнира, на снимке Смолов показывает жест, изображая герб России — двуглавого орла.
RT на русском08:28

У России нашелся неожиданный союзник в Европе

Россия нашла неожиданного союзника в Европе в виде Кипра, который блокирует исполнение санкций, введенных в отношении Москвы из-за строительства моста через Керченский пролив и предполагаемых кибератак на парламент Германии, сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк в Twitter.
Lenta.ru11:26

В России пенсионерам предложили выплачивать по 75 тысяч рублей

По 75 тысяч рублей предложили выплатить российским пенсионерам единовременно, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.С такой инициативой выступил кандидат экономических наук, руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
Уфимские Заметки03:38
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