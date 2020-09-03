Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы
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Россия и Белоруссия обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы через российские порты. Об этом сообщил глава Минэнерго России Александр Новак. Эта тема была поднята во время переговоров премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко.В источнике
С чего всё началось
Москва и Минск прорабатывают перенаправление поставок нефтепродуктов из портов Литвы в РФ
Россия и Белоруссия прорабатывают вопрос перенаправления поставок нефтепродуктов из портов Литвы в РФ, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак. По его словам, компании России и Белоруссии должны проработать экономические условия перенаправления таких поставок.
ТАСС10:27
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