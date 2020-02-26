с чего всё началось

Белоруссия и Россия подписали протокол о выплате российской компенсации за поставку на белорусские НПЗ весной 2019 года нефти с повышенным содержанием хлорорганики («грязную нефть»). Об этом 25 февраля сообщил прессе зампредседателя белорусского госконцерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

Москва и Минск подписали протокол о компенсации за «грязную нефть»

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Армия и оружие США призвали Турцию отказаться от С-400 В связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб Турции следует отказаться от российских ЗРК С-400, заявила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

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Космос Миссия выполнима НАСА только что выбрало четыре новых миссии в рамках своей программы «Дискавери», направленной на исследование Солнечной системы.

Гаджеты Итоги пробега автопилотируемых машин вызывают споры Компании, имеющие разрешение на тестирование технологии автономного вождения на дорогах Калифорнии, обязаны сообщать в DMV данные о пробеге машин и всех случаях перехвата, с описанием обстоятельств этих событий.

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Здоровье Впервые с начала вспышки Эболы в ДР Конго за неделю не было заболевших Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценила как крупное достижение в борьбе с лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) тот факт, что впервые с начала эпидемии в июле-августе 2018 года в этой стране за неделю не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая этого смертельного опасного недуга.