Энергетика

REGNUMREGNUMМосква и Минск подписали протокол о компенсации за «грязную нефть»

Белоруссия и Россия подписали протокол о выплате российской компенсации за поставку на белорусские НПЗ весной 2019 года нефти с повышенным содержанием хлорорганики («грязную нефть»). Об этом 25 февраля сообщил прессе зампредседателя белорусского госконцерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.
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Белоруссия подписала с Россией протокол о компенсации за загрязненную нефть из расчета $15 за баррель, сообщил БелТА
 заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.
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