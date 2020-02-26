с чего всё началось

Белоруссия и Россия подписали протокол о выплате российской компенсации за поставку на белорусские НПЗ весной 2019 года нефти с повышенным содержанием хлорорганики («грязную нефть»). Об этом 25 февраля сообщил прессе зампредседателя белорусского госконцерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

Москва и Минск подписали протокол о компенсации за «грязную нефть»

Политика Трубные отношения: в Швеции призвали завершить «Северный поток — 2» На Мюнхенской конференции госсекретарь США Майк Помпео в очередной раз призвал европейцев отказаться от «Северного потока — 2». Выступая на одной сцене с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и американским министром обороны Марком Эспером, Помпео отметил, что Россия якобы «обманывает, когда говорит, что этот проект — исключительно коммерческое устремление».

Экономика Банки пожаловались Мишустину на идею запретить «антиотмывочные» комиссии В письме к Мишустину от 21 февраля (есть у РБК) банки указывают, что депутаты предлагают «надуманное и чрезмерно плоское» регулирование тарифов за переводы: такой подход может привести к введению комиссий для операций всех клиентов, даже для тех, кто не находится под подозрением.

Здоровье Российские вирусологи предсказали коронавирусу статус сезонной болезни Российские вирусологи считают, что полностью победить коронавирус COVID-2019 не получится, он закрепится в человеческой популяции и будет проявляться сезонно, как и грипп.

Здоровье Число зараженных коронавирусом в Южной Корее превысило две тысячи Южная Корея зарегистрировала 256 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019, таким образом, общее число зараженных в стране выросло до 2 022, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при минздраве страны.

Здоровье Союз женщин Забайкалья поддержал строительство детской больницы на лесном участке в Чите Союз женщин Забайкальского края поддержал решение региональных властей построить здание краевой детской клинической больницы на лесном участке по улице Коханского в Чите, сообщается 28 февраля на сайте минздрава Забайкалья со ссылкой на председателя союза Валентину Подойницыну.

Здоровье Камчатские медики из глубинки написали открытое письмо Президенту РФ Сотрудники Пенжинской районной больницы написали открытое письмо Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой разобраться в ситуации, происходящей в ГБУЗ КК "Пенжинская РБ".

Экономика Сотрудников банков считают главной причиной утечек данных За прошлый год две трети российских банков столкнулись с преднамеренными утечками данных, говорится в исследовании компании SearchInform.

Происшествия Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.

Экономика Forbes перестал считать двух россиян миллиардерами Forbes уточнил оценку состояния Ратмира Тимашева и Андрея Баронова — основателей стартапа Veeam Software, который они в январе продали за $5 млрд американскому венчурному фонду Insight Partners.

Экономика На Украине наблюдается обвал промышленности Из чего стало видно, что украинская промышленность обвалилась, хуже всего ситуация сложилась в сфере производства электроэнергии, газа и пара — падение за год составило 11,8 процента Промышленное производство на Украине снизилось на 8,4 процента по сравнению с декабрем 2019 года и на 5,1 процент по сравнению с тем же периодом год назад.

Происшествия Жителя Сахалина осудили за умышленное заражение школьницы ВИЧ Суд приговорил 21-летнего жителя Сахалина к двум годам колонии за умышленное заражение 16-летней школьницы ВИЧ-инфекцией, сообщает в пятницу региональное управление СК.