Экономика
REGNUMМосква и Минск подписали протокол о компенсации за «грязную нефть»
Белоруссия и Россия подписали протокол о выплате российской компенсации за поставку на белорусские НПЗ весной 2019 года нефти с повышенным содержанием хлорорганики («грязную нефть»). Об этом 25 февраля сообщил прессе зампредседателя белорусского госконцерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.
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Армия и оружие
Сирийские военные сбили турецкий беспилотник в Идлибе
Известно, что летательный аппарат был сбит военными подразделениями правительственных сил Сирии возле населенного пункта Дадих, который находится на юго-востоке провинции.
Политика
Захарова: журналистки из Грузии «набросились» на делегацию РФ в Женеве
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.
Общество
В Румынии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения новым типом коронавируса зафиксирован в Румынии.
Единоборства
Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 февраля провел тренировку по боксу с бойцом Александром Емельяненко Фотографию с ринга в своем инстаграме опубликовал Емельяненко.
Экономика
В бездействующую компанию вложили миллиарды долларов
В результате капитализация достигла 6,7 миллиарда долларов против 2,4 миллиарда в начале года.
Футбол
УЕФА может перенести или отменить Евро-2020 из-за коронавируса
Вице-президент УЕФА Микеле Ува рассказал, в каком случае чемпионат Европы-2020 может быть перенесен или отменен.
Происшествия
В Пермском крае прорвало магистральный газопровод
В Пермском крае произошёл прорыв магистрального газопровода «Ямбург — Елец-2».
Политика
В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке
Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
Экономика
ЦБ обнулил комиссии для банков в Системе быстрых платежей
Комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей отменены до 30 июня 2022 года.
Политика
В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям
Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees.
Происшествия
Бывший полицейский рассказал о подбрасывании наркотиков Голунову
Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания о подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову.
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД объяснил недвижимость на 50 млн рублей
Заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области Игорь Качкин объяснил происхождение недвижимости, которую региональная прокуратура требует изъять у него и его родителей через суд.
Общество
Россияне начали отказываться от туров в Италию из-за коронавируса
Туроператоры начали получать запросы от российских туристов на аннуляцию туров в Италию, где резко увеличилось количество заражений новым типом коронавируса.
Авто
Renault Arkana дебютировал в Корее под брендом Samsung
В Южной Корее стартовали продажи кроссовера Samsung XM на базе российской версии Renault Arkana.
Происшествия
Россиянин напился, прикусил язык и умер
В Москве местный житель напился, прикусил язык и умер в больнице. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.
Общество
Генпрокуратура впервые обжаловала дело об оскорблении власти в России
Замгенпрокурора РФ Леонид Коржинек обратился в Верховный суд с требованием прекратить производство по делу об оскорблении губернатора Архангельской области Игоря Орлова, сообщил в Telegram глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Происшествия
На карнавале в Германии автомобиль въехал в толпу
Тревожные новости приходят из немецкого городка Фолькмарсен (федеральная земля Гессен), где водитель легкового автомобиля наехал на участников традиционного карнавала в "Розовый понедельник", предваряющий страстной период перед Пасхой.
Происшествия
Создателя «Красной кнопки» Литреева арестовали по делу о наркотиках
Суд арестовал основателя компании по кибербезопасности Vee Security Александра Литреева, которого накануне задержали в Екатеринбурге по подозрению в приобретении и хранении наркотиков.
Космос
На Марсе впервые обнаружена сейсмическая активность
Особенный номер журнала Nature Geoscience посвятили итогам его работы, самый впечатляющий из которых — нахождение сейсмической активности внутри Марса.
Авто
Концепт Polestar Precept наметил эволюцию марки
Дочерняя марка Volvo — Polestar, занимающаяся с недавних пор не только тюнингом, но и выпуском оригинальных электрокаров под собственным брендом, привезёт на автошоу в Женеву концепт Precept, демонстрирующий будущее развитие автомобильной линейки.
Футбол
«Ливерпуль» повторил два рекорда Англии по победам
Общество
Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Швейцарии
В Швейцарии подтвержден первый случай заражения коронавирусом Covid-19, сообщает новостной портал Blick со ссылкой на власти страны.
Транспорт
Первый участок трассы из Краснодара в Крым обойдётся в 59 млрд рублей
Почти 60 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета на строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.
Общество
В Совфеде объяснили изменение размера пенсии
Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Экономика
Белоруссия оценила потери из-за грязной российской нефти в $2 млрд
Новый Калининград Из-за введения Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов и поставок грязной нефти экспорт Беларуси сократился на $2 млрд.
Политика
Раскрыты слова последнего маршала СССР о Горбачеве, Ельцине и Путине
«Комсомольская правда» раскрыла слова последнего маршала СССР Дмитрия Язова о бывшем президенте СССР Михаиле Горбачеве, первом президенте России Борисе Ельцине и действующем российском лидере Владимире Путине, которые тот просил опубликовать после своей смерти.
Политика
Эрдоган назвал дату встречи с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на встречу с российским президентом Владимиром Путиным для переговоров по поводу конфликта в сирийском Идлибе.
Политика
Нидерландские прокуроры заявили о свидетеле атаки ракетой по MH17
Нидерланды не сомневаются в том, что Boeing 777 «Малазийских авиалиний» (рейс MH17), разбившийся в июле 2014 года, был сбит ракетой ЗРК «Бук», который был транспортирован из 53-й зенитной ракетной бригады в Курске, одного из формирований российских войск ПВО.