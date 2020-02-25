с чего всё началось

Белоруссия и Россия подписали протокол о выплате российской компенсации за поставку на белорусские НПЗ весной 2019 года нефти с повышенным содержанием хлорорганики («грязную нефть»). Об этом 25 февраля сообщил прессе зампредседателя белорусского госконцерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

Москва и Минск подписали протокол о компенсации за «грязную нефть»

Политика Захарова: журналистки из Грузии «набросились» на делегацию РФ в Женеве Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.

Единоборства Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 февраля провел тренировку по боксу с бойцом Александром Емельяненко Фотографию с ринга в своем инстаграме опубликовал Емельяненко.

Политика В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.

Общество Замглавы воронежского ГИБДД объяснил недвижимость на 50 млн рублей Заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области Игорь Качкин объяснил происхождение недвижимости, которую региональная прокуратура требует изъять у него и его родителей через суд.

Происшествия Россиянин напился, прикусил язык и умер В Москве местный житель напился, прикусил язык и умер в больнице. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Общество Генпрокуратура впервые обжаловала дело об оскорблении власти в России Замгенпрокурора РФ Леонид Коржинек обратился в Верховный суд с требованием прекратить производство по делу об оскорблении губернатора Архангельской области Игоря Орлова, сообщил в Telegram глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Происшествия На карнавале в Германии автомобиль въехал в толпу Тревожные новости приходят из немецкого городка Фолькмарсен (федеральная земля Гессен), где водитель легкового автомобиля наехал на участников традиционного карнавала в "Розовый понедельник", предваряющий страстной период перед Пасхой.

Происшествия Создателя «Красной кнопки» Литреева арестовали по делу о наркотиках Суд арестовал основателя компании по кибербезопасности Vee Security Александра Литреева, которого накануне задержали в Екатеринбурге по подозрению в приобретении и хранении наркотиков.

Космос На Марсе впервые обнаружена сейсмическая активность Особенный номер журнала Nature Geoscience посвятили итогам его работы, самый впечатляющий из которых — нахождение сейсмической активности внутри Марса.

Авто Концепт Polestar Precept наметил эволюцию марки Дочерняя марка Volvo — Polestar, занимающаяся с недавних пор не только тюнингом, но и выпуском оригинальных электрокаров под собственным брендом, привезёт на автошоу в Женеву концепт Precept, демонстрирующий будущее развитие автомобильной линейки.

Общество Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Швейцарии В Швейцарии подтвержден первый случай заражения коронавирусом Covid-19, сообщает новостной портал Blick со ссылкой на власти страны.

Общество В Совфеде объяснили изменение размера пенсии Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Политика Раскрыты слова последнего маршала СССР о Горбачеве, Ельцине и Путине «Комсомольская правда» раскрыла слова последнего маршала СССР Дмитрия Язова о бывшем президенте СССР Михаиле Горбачеве, первом президенте России Борисе Ельцине и действующем российском лидере Владимире Путине, которые тот просил опубликовать после своей смерти.

Политика Эрдоган назвал дату встречи с Путиным Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на встречу с российским президентом Владимиром Путиным для переговоров по поводу конфликта в сирийском Идлибе.