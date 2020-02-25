Экономика

REGNUMREGNUMМосква и Минск подписали протокол о компенсации за «грязную нефть»

Белоруссия и Россия подписали протокол о выплате российской компенсации за поставку на белорусские НПЗ весной 2019 года нефти с повышенным содержанием хлорорганики («грязную нефть»). Об этом 25 февраля сообщил прессе зампредседателя белорусского госконцерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.
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В соответствии с подписанным протоколом о выплате компенсаций за поставки загрязненной хлорорганикой нефти Белоруссия получит по $15 за каждый баррель такого сырья, сообщает
 «БелТА».
РБК07:31

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Минск хочет получить $15 за баррель загрязненной нефти

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