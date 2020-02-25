Экономика
REGNUMМосква и Минск подписали протокол о компенсации за «грязную нефть»
Белоруссия и Россия подписали протокол о выплате российской компенсации за поставку на белорусские НПЗ весной 2019 года нефти с повышенным содержанием хлорорганики («грязную нефть»). Об этом 25 февраля сообщил прессе зампредседателя белорусского госконцерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.
Читать в источнике
Оценить174
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 09:59, Ашберн
Технологии
Названы опасные приложения для смартфонов
Благодаря информации, предоставленной заместителем начальника лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергеем Никитиным, стало известно, какие приложения являются опасными для граждан.
Экономика
Биржевые индексы США упали из-за коронавируса
Американский рынок акций открылся снижением на фоне новостей о росте числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая.
Политика
ЕС утвердил мандат для переговоров по сотрудничеству с Британией
Евросоюз во вторник, 25 февраля, утвердил мандат, открывающий переговоры о будущем партнёрстве с Великобританией после брексита, и передал Еврокомиссии переговорную миссию.
Футбол
Сборная России начнет подготовку к контрольным матчам 22 марта
Сборная России по футболу начнет подготовку к контрольным матчам перед чемпионатом Европы-2020 с командами Швеции и Молдавии 22 марта в Новогорске, сообщается в официальном аккаунте российской сборной в Twitter.
Происшествия
Пять человек погибли в ходе беспорядков в Нью-Дели
Гаджеты
Названы сроки релиза Apple MacBook на процессорах для «смартфонов»
Ранее сообщалось, что CPU в таких моделях будет особый, собственной разработки «яблочной» компании.
Общество
Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак
Мубарак руководил Египтом с 1981 по 2011 годы и был отстранен от власти в ходе "Арабской весны", после народных волнений, жертвами которых стали около 800 человек.
Технологии
Microsoft обновит меню «Пуск» в Windows
Из системы уберут плиточный интерфейс. Компания Microsoft обновит меню "Пуск" в Windows, убрав из него плиточный интерфейс.
Общество
У замминистра здравоохранения Ирана нашли коронавирус
Заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи заявил, что у него обнаружен коронавирус.
Гаджеты
IPhone 12 получит поддержку сверхбыстрого Wi-Fi
По прогнозам инсайдеров, серия будет состоять из четырех смартфонов: iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.
Политика
Секретарь СНБО Украины Данилов предрек скорый развал России
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Россия распадется как государство из-за межнациональных и демографических проблем, а также сложностей в отношениях с Китаем.
Экономика
В России предсказали рост цен на непродовольственные товары
В России предсказали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году.
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Анонсирован выход нового специального эпизода американского сериала «Друзья».
Общество
В Башкирии чиновник обругал матом посетителя за вопрос о дороге
Глава Кальтовского сельсовета Иглинского района Башкирии Владимир Кожанов накричал матом на местного жителя, который спросил про дорогу, передает РИА "Новости".
Музыка
Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»
Украина определилась с представителем страны на "Евровидении-2020" - им стала электрофолк-группа Go-A, выигравшая национальный отбор с песней "Соловей".
Футбол
Рами рассказал о причинах перехода в «Сочи»
Авто
Форум автобизнеса «ForAuto – 2020» прошел в Москве
20 февраля 2020 года в Москве проходил ежегодный форум автомобильного бизнеса «ForAuto – 2020», организатором которого выступило аналитическое агентство «АВТОСТАТ».
Здоровье
Южноуральским медикам будут выплачивать стимулирующие добавки за каждый выявленный случай онкозаболевания
За каждый выявленный случай выплачивается 1000 рублей: по 500 рублей врачам, ответственным за организацию диспансеризации, и специалистам, которые провели необходимые диагностические исследования.
Политика
Трамп не получал от спецслужб данных о вмешательстве России в выборы
Президент США Дональд Трамп заявил, что не получал от американских спецслужб информацию о каком-либо "вмешательстве России" в президентские выборы 2020 года или о "поддержке" демократа Берни Сандерса.
Общество
В Лондоне начались слушания об экстрадиции Ассанжа в США
В Королевском суде Вулиджа, расположенном на юго-востоке Лондона начались слушания об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, передает ТАСС.
Экономика
Минфин: ставка по ипотеке опустится ниже 8% к концу года
Ставка по ипотеке в России может опуститься ниже 8% к концу текущего года, даже при сохранении текущего уровня ключевой ставки ЦБ, считает замминистра финансов России Алексей Моисеев.
Авто
Новый Porsche 911 получит отпечаток пальца своего владельца
Марка предлагает клиентам нанести на крышку капота рисунок отпечатка пальца автовладельца.
Кино
Крис Эванс может сыграть в «Магазинчике ужасов»
Шоу-бизнес
Дима Билан перенес концерт в Кирове из-за болезни
Общество
ВЦИОМ: 66% россиян планируют участвовать в голосовании по Конституции
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции, которое пройдёт этой весной, причём 41% опрошенных выражают крайнюю степень уверенности в этом.
Технологии
«Норникель» станет эмитентом платформы Atomyze
"Норникель" станет первым эмитентом платформы по токенизации промышленных активов Atomyze.
Общество
Первые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Австрии
В Австрии зарегистрированы первые случаи заражения новым типом коронавируса, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань.
Происшествия
В Красноярске нашли пятое тело за два месяца со следами укусов собак
За последние два месяца в Красноярске нашли тела пяти человек со следами укусов собак.
Общество
Свердловский минздрав договорился с бунтующими медиками ОДКБ
В минздраве подчеркнули, что, пока шла проверка, администрация больницы занималась устранением замечаний сотрудников.
Политика
Лавров назвал разговоры о перемирии с боевиками в Идлибе капитуляцией
Пока же в позиции некоторых наших коллег – вольно или невольно – преобладает стремление оправдывать бесчинства радикальных и террористических группировок.