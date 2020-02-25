с чего всё началось

Белоруссия и Россия подписали протокол о выплате российской компенсации за поставку на белорусские НПЗ весной 2019 года нефти с повышенным содержанием хлорорганики («грязную нефть»). Об этом 25 февраля сообщил прессе зампредседателя белорусского госконцерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

Москва и Минск подписали протокол о компенсации за «грязную нефть»

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Общество Канарские острова накрыла песчаная буря из Сахары Песчаную бурю видно из космоса и спутниковые снимки показывают, как она накрывает острова у побережья северо-западной Африки.

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Происшествия В Барнауле арестовали директора крупной стройкомпании Суд Барнаула во вторник удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на время следствия генерального директора АО СЗ "Барнаулкапстрой", его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщает СК РФ по Алтайскому краю.

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Происшествия Башкирский таксист не обращался в полицию из-за нападения пассажирки Таксист в башкирском Стерлитамаке, на которого напала пассажирка с двумя детьми из-за отсутствия второго детского кресла в машине, не обращался в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.