Политика

BFM.ruBFM.ruРоссия и Белоруссия договорились по поставкам нефти

Москва и Минск достигли принципиальных договоренностей по параметрам сотрудничества в нефтяной сфере. Премьер-министры РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас провели телефонный разговор, сообщается на сайте правительства.
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Премьер-министры России и Беларуси обсудили по телефону актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, сообщили
 в пресс-службе российского правительства.
Российская газета12:13

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Россия и Белоруссия достигли «принципиальных договоренностей» по нефти

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Россия и Белоруссия обсудили договоренности по нефти

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Мишустин и Румас отметили принципиальные договоренности по поставкам нефти в Белоруссию

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RT на русском12:12

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ТАСС12:16
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