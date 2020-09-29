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Москва и Минск пришли к консенсусу в главных вопросах по цене на газ

Россия и Белоруссия продвинулись в разрешении вопроса цены на газ для Минска в 2021 году. и консенсус по основным положениям найден. Об этом во вторник, 29 сентября, заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко.В источнике
Владимир Семашкобелорусский политик
Встречался я 11-го с Миллером в Санкт-Петербурге, мы продвинулись в понимании. Нюансы не буду говорить. Плодотворно поработали, поговорили, нашли в главных вопросах консенсус.
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