Энергетика
РБКРоссия и Белоруссия завершили переговоры по тарифам на транзит нефти
Переговоры Москвы и Минска, посвященные тарифам на транзит российской нефти, завершены. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Анатолий Голомолзин, пишет ТАСС. По его словам, стороны зафиксировали разногласия по тарифам.
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Общество
Собчак сняли с рейса во Внуково
Здоровье
Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса
Российский Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса, которые обычно используются для борьбы с ВИЧ, гепатитом С и рассеянным склерозом.
Политика
Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство
– РИА Новости. Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.
Политика
МИД России ответил Зеленскому на слова о Второй мировой
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о вине СССР за развязывание Второй мировой войны переходит всякие границы, такие оценки преступны.
Здоровье
Названы лучшие продукты-жиросжигатели
Одним из лучших низкокалорийных продуктов являются яйца.
Происшествия
Один из обвиняемых по делу Голунова частично признал вину
Максим Уметбаев, обвиняемый в превышении должностных полномочий в отношении журналиста Ивана Голунова, признался, что дал журналисту пощечину, сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала Басманного суда 30 января.
Происшествия
Жителя Омска госпитализировали с подозрением на коронавирус
В Омске в инфекционную больницу доставили женщину с подозрением на коронавирус, сообщает "Омск-онлайн".
Политика
Стала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ
Точная сумма зарплаты бывшего премьер-министра составит 618,3 тысячи рублей. Такая зарплата установлена с 16 января 2020 года.
Хоккей
«Металлург» проиграл «Йокериту» в матче КХЛ
Общество
Мишустин распорядился закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса.
Происшествия
67 россиян оказались на задержанном в Италии круизном лайнере
На круизном лайнере Costa Crociere, задержанном в итальянском порту Чивитавеккья, находятся 67 россиян.
Общество
СКР объявил бизнесмена Минца в международный розыск
Следственный комитет России (СКР) попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать по обвинению в растрате бывшего совладельца группы «Открытие» Бориса Минца и двух его сыновей, Александра и Дмитрия.
Общество
Минюст обнародовал проект нового КоАП
Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение проект нового Кодекса об административных правонарушениях.
Энергетика
Минэнерго США допустило подорожание нефти до 183 долларов за баррель
Нефть марки Brent может подорожать до 183 долларов за баррель, если отрасль столкнется с высокими издержками, сообщило РБК, проанализировавшее ежегодный прогноз Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
Происшествия
Бомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины
Сотрудники правоохранительных органов не нашли взрывное устройство в сумке 35-летней пассажирки, угрожавшей взорвать самолет в Домодедово.
Политика
Sohu: Эрдоган поставил Путину ультиматум по Сирии
Материал носит громкий заголовок о том, что Реджеп Эрдоган поставил ультиматум Владимиру Путину.
Музыка
Alyona Alyona выпустила клип в стиле GTA
Украинская хип-хоп исполнительница Alyona Alyona выпустила клип на песню Дикі танці.
Кино
Опубликован трейлер фильма «Форсаж-9»
Главные роли в фильме исполнили Вин Дизель, Джордана Брюстер, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Лукас Блэк, Джон Сина, Тайриз Гибсон, Шарлиз Терон и другие.
ЖКХ
Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту
Минприроды предложило перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту и подготовило проект соответствующего постановления правительства.
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Армия и оружие
США пугают Россию ядерным оружием на подлодках. Позеры
США начали размещать новое ядерное оружие на своих подлодках. Это атомные боеголовки малой мощности.
Политика
Первые шаги Мишустина на посту премьера одобрили 48% россиян
Согласно результатам опроса "Левада-центра", 48% жителей РФ с одобрением восприняли первые действия нового главы правительства Михаила Мишустина, пишет "Интерфакс".
Хоккей
«Автомобилист» обыграл минское «Динамо», команды забросили 11 шайб
Общество
РЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем
В четверг вечером грузоотправители получили от РЖД уведомление (приказ N89) о приостановке грузового движения с Китаем с 31 января до нормализации эпидемиологической обстановки (есть у РБК).
Футбол
Роналду первым в мире набрал 200 млн подписчиков в Instagram
Футболист итальянского клуба «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в мире человеком, у которого 200 млн подписчиков в Instagram.
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова рассказала о проблемах матери с алкоголем
Девушка в своем Instagram призналась, что мать из-за проблем с алкоголем стала ей «неудобна».
Культура
В Москве открывается выставка Сальвадора Дали
Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
Армия и оружие
В Китае предсказали России быстрое поражение в случае войны с США
В случае начала войны с Западом Россия потерпит поражение за три часа, уверены авторы китайского портала China.com.