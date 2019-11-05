Общество

Пятый каналПятый каналНазвана дата церемонии пуска газа в Китай по «Силе Сибири»

В «Газпроме» заявили о полном завершении заполнения топливом экспортного газопровода. Церемония запуска российского газа в Китай по экспортному газопроводу «Сила Сибири» пройдет 2 декабря, пишет Интерфакс со ссылкой на источник. Протяженность «Силы Сибири» составляет порядка 2,1 тысячи километров.
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