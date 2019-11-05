Источник сообщил, что Газпром уже завершил заполнение газом экспортного газопроволда "Сила Сибири".

Москва и Пекин согласовали дату пуска газа по «Силе Сибири»

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